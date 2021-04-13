接種疫苗可以幫助結束疫情 並回到正常生活

4月15日開始，每一個16歲及以上的加州 人都有資格接種COVID-19疫苗 。疫苗是結束COVID-19疫情 的最重要的方法之一。

接種疫苗人人免費，即使沒有醫保或移民身份也是如此。隨著更多的人接種了疫苗，可以想像加州達到社區免疫、並不再需要嚴格公共衛生措施的那一天將不再遙遠。大家再多堅持一下，最終能夠回到我們所想念的生活裡、所思念的人身邊。 更多詳情可至https://covid19.ca.gov/zh-hant/vaccines/查詢。

作為醫生與傳染病專家近三十年， Erica S. Pan博士（見圖）表示，在我們的生活已經受COVID-19影響超過一年之時，看到加州人們為結束疫情所做出的貢獻，她深受鼓舞。

做為加州政府的流行病專家， Erica S. Pan表示，有責任保護近4千萬加州人的公共健康，「這就是為什麼我認為接種疫苗是極其重要的」。

加州人目前可以獲得的有三種疫苗，分別是輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）。每一種疫苗都是安全並可以有效防護，但它們之間稍有不同。所有疫苗都經過嚴格的臨床試驗驗證、經美國食品與藥品監督局批准、並且已經被證實可以提供對病毒的防護，尤其是對嚴重疾病、住院及死亡風險的防護。

已經符合資格的加州人應該儘早接種可以獲取的疫苗。截至三月下旬，超過1,700萬劑疫苗已經被注射，接近600萬加州人已經完成接種。

加州人為減緩病毒傳播所做出的努力讓COVID-19病例與住院人數在全州境內下降，其中包括佩戴口罩、與不同住的人保持6呎距離、及當輪到自己的時候接種疫苗。

近日，加州公共衛生部宣佈200萬劑疫苗，已經在加州遭受打擊最嚴重、傳染率與疾病負擔最高的社區中被接種。保護最易受害的社區不僅是正確的事，同時為遭受感染最嚴重的人群提供防疫，也能夠安全的讓各種活動與商家重新開放。

Erica S. Pan博士表示，大家不能放鬆警惕，我們看到其他州和國家的病例又在上升了。 COVID仍然在我們的社區內流行，並且它的變種正在持續威脅著我們所取得的進展。我們已經到了抗擊疫情的最後階段，必須繼續保護自己和親人，直到能讓更多的人接種疫苗。

到MyTurn.ca.gov 註冊，這裡有12種語言的訊息供查詢你什麼時候、在哪裡可以接種疫苗。 沒有互聯網的人可以通過撥打1-833- 422-4255預約，熱線提供英文服務，並由第三方翻譯提供超過250種其他語言的幫助，也可以聯繫自己的初級保健醫師、當地藥房或公共衛生部門。