線上教育講座第3場：2021年大學錄取趨勢和案例分析

AM執行長Jenny Wheatley

本報今年的春季教育 講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第3場 2:00pm - 2:30pm

AM執行長Jenny Wheatley主講

「2021年大學錄取趨勢和案例分析」

「Admission Masters」升學 規劃教育機構，是業界權威之一。執行長Jenny Wheatley 以英文分析2021 College Admissions Trends & Case Studies（2021年大學錄取趨勢和案例分析）。亞裔升大學競爭越來越激烈，如何讓學生大學申請脫穎而出，順利進入夢想大學。

進入頂尖院校競爭越來越激烈，大學評審員挑學生越加嚴格。因此，大學申請過程尤為重要：如何達到大學招生 人員的期待標準，如何客觀準確評估自身的能力，如何發現自己的優勢，如何利用申請文章與面試展示自我，都是不可或缺的能力。

執行長Jenny Wheatley是Johns Hopkins University 教育碩士， 擁有多年UCLA、Johns Hopkins University入學審核經歷，獲頒哈佛大學入學審核資格證書，Teach for America 成員及老師。

很多高中生以為履歷只是把自己過去所有成就寫進去即可，其實不然。頂尖大學要的是與眾不同的學生，該中心會幫助履歷更組織化，讓學生有更多的機會進入夢想名校。

該中心中英專線 909-957-7000 ，網址www.theadmissionmasters.com。