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線上教育講座第4場：如何成為大學申請真正的贏家

洛杉磯訊
豪杰訓練中心創辦人周迪
豪杰訓練中心創辦人周迪

本報今年的春季教育講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第4場 2:30pm - 3:00pm 

豪杰訓練中心創辦人周迪主講

「如何成為大學申請真正的贏家」

豪杰在2014年8月正式對外招生， 迄今已經引導七屆學生，成功進入藤校或同等頂尖私立大學。

「豪杰訓練中心」是一個打破傳統的學校，周主任帶領十幾個強大的敎練團隊，設計出來專業的課程，引導學生，在大學申請的過程中，掌握如何推銷自己，和全美頂尖的大學做交易，為自己爭取錄取通知書和高額獎學金，成為大學申請真正的嬴家。

周主任洵洵善誘的告知家長們，孩子申請大學必須百分之百憑藉學生的基礎和實力，家長絕對不能夠有包裝、做假、走捷徑的念頭，否則會毀掉孩子的未來。

豪杰不同於一般的補敎界，敎授的科目包攬孩子在初中和高中，所有的科目、舉凡數學、自然、化學、物理、英文、SAT、ACT、各種AP課程，無所不敎。

豪杰專攻引導學生，奔兩長春藤名校或同等頂尖私立大學，加強學生以下兩個重點培養項目(1) 核心價值： Core Value 強大的寫作、溝通、領導能力。(2) 強大的人文素養 ：純淨的心靈、慈悲的胸懷、無私的概念。

網站：breakthroughtc.com。

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