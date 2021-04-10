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線上教育講座第5場：演講辯論 明辨思考 是必須的能力

洛杉磯訊
Kudos才能培訓校長 Laura林
Kudos才能培訓校長 Laura林

本報今年的春季教育講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第5場 3:00pm - 3:30pm 

Kudos才能培訓校長 Laura林主講

「演講辯論 明辨思考 是必須的能力」

華裔學生如想增加擠進優良大學的機會，並在大學裏表現傑出，必須加強演講及辯論的實力與經歷。

華裔及其他族裔的精英份子若在資歷上擁有演講辯論的紀錄，更容易脫穎而出。學校會歡迎有積極態度、頭腦清楚、邏輯思考與表達能力強的學生。所以華裔子女應該超越華人「沉默是金」的傳統。

Laura 林是「Kudos青少年領袖才能培訓專校」的校長，此次特受邀講解「沉默不是金！如何在家中作領袖培訓」。

演講辯論明辨性思考，是「必須擁有」 的能力。當天演講內容將涵蓋（1）演講：說服型演講及表演型演講(放短片舉例)。（2）辯論：到底中學生在辯論些什麼題目 (你會很吃驚)。（3）明辨性思考：舉有趣的問題問聽眾。（4）未來：日新月異 甚至是 「瞬息萬變、一日千里」 的世界。要讓孩子學甚麼，如何準備？

Laura Lin是台灣大學外文系學士和芝加哥德保羅大學英美文學碩士，譯作出版品多本。另外，Kudos今年夏天將有兩個創舉課程 ，網站www.KudosEducation.com。

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