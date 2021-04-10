線上教育講座第6場：AP課程學習成敗的關鍵

時代學苑 Spencer Way

本報今年的春季教育 講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔 學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第6場 3:30pm - 4:00pm

時代學苑專任講師Spencer Way主講

「AP課程學習成敗的關鍵」

時代學苑的Spencer、 Mark和Beth 老師，均有卅多年的高中或大學課業的教學經驗。他們聚集在時代學苑，共同確定了幾項教學目標。

第一，幫助學生理解知識並取得良好的課業成績。第二是讓學生基於所學的知識，建立起歷史觀和世界觀。第三是透過建立的歷史觀和世界觀，使他們都能成為未來對社會有貢獻的傑出專業人士。

三位資深老師結合幾項教學優點：（1）提供正確清晰的解說，並且説明的語句，簡潔易懂。（2）Spencer講授科學時，辭彙簡單明瞭，舉例能啓發聯想，幫學生瞭解各種數學理論和科學定律及自然現象。（3）教學内容甚至包含教科書裏不足的範例。（4）可安排視頻補課。（5）充裕的額外練習（除課堂講授外，老師安排練習題，每星期至少1.5小時和學生一起解題演練）。（6）所有註冊AP課程的學生，均由授課老師提供免費的課外一對一輔導解答。（7）充分的考前數週複習，獲取全國考試優異成績。

時代提供的所有AP課程從零教起，教學由淺入深，九個月完整講授全部課程。