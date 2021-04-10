線上教育講座第7場：掌握大學申請競爭法則 被Top 50錄取

飛達教育創辦人兼執行長魏昕

本報今年的春季教育 講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第7場 4:00pm - 4:30pm

飛達教育創辦人魏昕 主講

「掌握大學申請競爭法則 被Top 50錄取」

魏昕在1982年以全額獎學金被常春藤 大學 - 賓夕法尼亞大學錄取，隨後在華爾街及硅谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選出類拔萃的未來菁英。講座上，他將分享成功的升學 規劃與經驗，及其獨特的教育理念與專業規劃。在魏昕的指導下，飛達教育在 2020 年出版了大學申請作文集，在亞馬遜獲得多數五星好評。

魏昕培養下一代未來菁英。每年寒暑假，他親自帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、孤兒院重建等公益項目。這群學生中，多數最後都進入常春藤等一流名校。

「全球青少年領袖培育項目」受總統義工獎認可，成為指定頒獎機構。並獲得專業教育機構WASC認證，且與著名私立高中 High Bluff Academy (HBA) 合作，為榮譽學分課，以及AP學分課的授課中心。與 HBA也正式被授權為全美中學數學分級能力測驗、物理奧林匹克、生物奧林匹克 的競賽考場。