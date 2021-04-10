我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

線上教育講座第7場：掌握大學申請競爭法則 被Top 50錄取

洛杉磯訊
飛達教育創辦人兼執行長魏昕
飛達教育創辦人兼執行長魏昕

本報今年的春季教育講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第7場 4:00pm - 4:30pm 

飛達教育創辦人魏昕 主講

「掌握大學申請競爭法則 被Top 50錄取」

魏昕在1982年以全額獎學金被常春藤大學 - 賓夕法尼亞大學錄取，隨後在華爾街及硅谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選出類拔萃的未來菁英。講座上，他將分享成功的升學規劃與經驗，及其獨特的教育理念與專業規劃。在魏昕的指導下，飛達教育在 2020 年出版了大學申請作文集，在亞馬遜獲得多數五星好評。

魏昕培養下一代未來菁英。每年寒暑假，他親自帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、孤兒院重建等公益項目。這群學生中，多數最後都進入常春藤等一流名校。

「全球青少年領袖培育項目」受總統義工獎認可，成為指定頒獎機構。並獲得專業教育機構WASC認證，且與著名私立高中 High Bluff Academy (HBA) 合作，為榮譽學分課，以及AP學分課的授課中心。與 HBA也正式被授權為全美中學數學分級能力測驗、物理奧林匹克、生物奧林匹克 的競賽考場。

教育 常春藤 升學

上一則

線上教育講座第6場：AP課程學習成敗的關鍵

下一則

線上教育講座第8場：高收入家庭如何規劃獲大學助學金

延伸閱讀

娓娓（二四）

娓娓（二四）
疫情下名校招生聲稱不看SAT、ACT 申請者更多錄取率更低

疫情下名校招生聲稱不看SAT、ACT 申請者更多錄取率更低
疫情年 普大賓大錄取率創新低

疫情年 普大賓大錄取率創新低
新澤西州提供千門免費高等教育網課

新澤西州提供千門免費高等教育網課
家園何處是

家園何處是
名校聲稱不看SAT、ACT 疫情下申請者多 錄取率不到4%

名校聲稱不看SAT、ACT 疫情下申請者多 錄取率不到4%

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定