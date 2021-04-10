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線上教育講座第8場：高收入家庭如何規劃獲大學助學金

洛杉磯訊
稅務規劃專家 Michael Chen
稅務規劃專家 Michael Chen

本報今年的春季教育講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第8場 4:30pm - 5:00pm 

稅務規劃專家 Michael Chen主講

「高收入家庭如何規劃獲大學助學金」

大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen，將介紹「高收入家庭如何合法規劃獲得高額的大學助學金？炒股票的家庭如何省稅？」。並說明各州和各大學大學助學金規則。

Michael 陳表示，很多家長為高漲的大學費用發愁，更有家長變賣房屋，供子女讀醫學院。有些因為私立大學費用太昂貴，而考慮讀公立大學。如何不動用一生積蓄，將子女送進理想大學。

他提醒家長和學生，千萬不要沒有規劃就填表遞交。高收入W2家庭，一定要做好規劃，降低家庭淨收入，以獲得最高大學助學金及繳納最低稅。2020年很多家庭投資股票大獲利，要如何大幅度節稅？為何Engineer + Turbo Tax，從省稅的角度上來看是最差的組合。工程師最頭痛的AMT如何解決。如何減少資產，以獲得最高大學助學金。

Michael 陳表示，各州及各大學的規定不一，需提早規劃，安排家庭資產和收入，再填表格申請。尤其高資產、有出租房的家庭更要規劃。洽Michael Chen可傳短信408-220-3036 。

股票 投資 教育

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