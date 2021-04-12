4/16 有關阿茲海默症 網絡研討會

阿茲海默症 在醫學上又稱為老年癡呆症，是一種起病隱匿的進行性發展的神經系統退行性疾病。得病群體主要為老年人，臨床表現為記憶障礙、言語不清、理解力下降、生活不能自理、計算力下降、行為異常等，是癡呆症疾病裡最常見的一種類型。

為讓公眾更加瞭解該疾病，也為護理人員以及阿茲海默症患者的家庭提供專業性的護理建議，4月16日（週五）下午1點到2點，「仁濟醫療社區中心」將聯手「阿茲海默洛杉磯」，帶來一場關於阿茲海默症的網絡研討會。

研討會將通過Zoom平臺線上召開，並免費對公眾開放。研討會將介紹由阿茲海默症或失智症引起的相關安全問題，並提供護理建議，瞭解如何讓阿茲海默症患者居家更安全、活得更長壽。

如有興趣參加者，可以添加仁濟醫療社區的官方微信公眾號（ID:Garfield_Health_Ctr），諮詢報名相關事宜。

仁濟的工作人員提到，公眾可以通過一些方法來有效預防阿茲海默症。預防方法分為二級；一級預防主要針對有高血壓 、糖尿病、高血脂的病人。需要控制血壓、血糖以及降脂，而且要盡量避免抽煙、飲酒這些不良習慣。此外，日常生活中需要增加鍛煉，飲食上要避免高油、高鹽、高糖的食物。

二級預防主要通過腦血管疾病進行預防。患者需要進行長期治療，比如降脂、降壓、抗凝，改善血液循環，改善腦功能等。此外，需要定期到醫院進行複查，還應該加強體育鍛煉。

仁濟的工作人員指出，如今新冠疫情 仍在繼續，雖然很多線下活動被迫推遲或取消，仁濟仍然通過希望更安全的方式，與社區的患者們進行互動，並為他們提供更好的服務和支持。疫情期間，仁濟已經舉辦了一系列線上活動，包括學生虛擬競賽，線上跳繩挑戰賽、網絡研討會等。其中，網絡研討會的目的是向公眾傳達公共衛生的理念，並提高公眾的健康意識。