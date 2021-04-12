大莊家高爾夫球邀請賽 眾星雲集
大莊家日前舉辦第14屆CM Pro-am ；即 Character Media高球職業及業餘選手混合邀請賽。在繼續嚴格遵循健康安全規章的前提下，本屆邀請賽特邀超過26名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會高球手及VIP，舉行盛大共同開賽活動 。
大莊家是在其Journey高球場舉辦，Journey座落於特曼庫拉酒鄉綿延起伏的山巒之間，今年已是這座具世界錦標賽級的高爾夫球場作為「官方贊助商」舉辦該賽事的第八個年頭。由於新冠疫情的影響，去年賽事被迫臨時取消。
星光璀璨的CM 2021年度「Pro-Am」邀請賽，聚集了多位LPGA頂尖的專業球手，其中包括Mi Hyang Lee、尹安琪 (Angel Yin)、Bronte Law、Chella Choi及Hee Young Park等知名球星。
大賽前夜，贊助者們獲知與其配檔的LPGA專業高球手。賽事於4月6日上午十時開打，賽前進行了與亞裔媒體的簡短採訪。所有參賽選手均以18洞多人團隊（scramble）錦標賽的形式參與比賽。 在整個賽程期間，球座贊助者們以近距離與高爾夫精英們會面，並肩作戰，一較球技。賽後隨即舉行的頒獎典禮及晚宴上，參賽來賓歡愉的與各界名人明星及專業高爾夫球手們相互交流。
受邀參與本次賽事的LPGA超強明星陣容還包括：Annie Park、Kelly Tan、Alison Lee、Robynn Ree、Jennifer Chang、Jillian Hollis、Lee Lopez、Brianna Do、Vicky Hurst、Jiwon Jeon、Harang Lee、Ilhee Lee、Rebecca Lee-Bentham、Sydnee Michaels、Gabriella Then、Hanule Sky Seo、Tisha Alyn、Yae Eun Hong、Roberta Liti、Kaley In 以及Yujeong Son。
「大莊家Journey」是大莊家賭場度假村旗下的錦標賽級別高爾夫球場，在眾多亞裔高球手間亦享譽盛名，該球場目前以有限度開放及有限使用的方式運營。瞭解「大莊家Journey」的COVID-19安全政策，可電951-770-8210或登錄官網www.pechanga.com。
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