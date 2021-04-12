中華航空 安大略往返台北 六月復航

中華航空於北美地區最熱門的航線之一，美國南加州安大略至台灣 桃園的航班，將於六月開始復航。4月21日增加由洛杉磯 LAX 飛往台北一個航班，現正提供特價優惠。

中華航空表示，之前因受到新冠疫情影響，安大略至台北的所有班次曾於2020年四月起暫停飛航，由於近日新冠疫苗接種已日漸普及，疫情也持續減緩，為方便服務大洛杉磯地區旅客往返台灣及其他亞洲地區，華航從 六月份起將會提供兩個班次。

6月10日(週四) 及6月24日(週四) 由加州安大略直飛台灣桃園的CI023航班，起飛時間為凌晨零時十分；抵達台灣時間為隔日的淸晨五點十分。華航指出，這兩個班次目前都還有機位，但因適逢暑假，此二航班的機位都相當搶手，旅客宜速聯絡旅行社或上華航官網預訂機票。

由台返美的話，6月8日(週二)及6月22日(週二)，提供由台灣桃園直飛加州安大略的CI024航班，抵達安大略機場的時間預計為當地時間傍晚的六點零五分。安大略機場地理位置佳，鄰近華人集中區，交通上的便捷及獨特性深受旅客喜愛。

華航由洛杉磯LAX飛往台灣桃園的CI007航班，將從五月份起增加為每週三班，於每週二、四、六飛航。六月份除了6月10日、24日(週四) 有安大略飛往台灣桃園 CI023航班外，洛杉磯LAX飛往台灣桃園的CI007也是每週二、四、六有三個班次。

此外，需強調也是即時的好康報報，4月21日新增的CI007航班只提供豪華商務艙以及豪華經濟艙，此二艙等均特價優惠中。目前，四月份由洛杉磯 LAX飛往台灣桃園為每週二及週六固定兩個CI007的班次。最新詳情可洽各大旅行社或上華航網站www.china-airlines.com。有關航班更改及終止，華航將隨時提供最新資訊。