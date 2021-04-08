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奧斯卡電影配樂欣賞會 4/10線上舉行

洛杉磯訊
「奧斯卡電影配樂欣賞會」活動主講人林伯傑是知名樂評人。
「奧斯卡電影配樂欣賞會」活動主講人林伯傑是知名樂評人。

今年的奧斯卡金像獎頒獎典禮，將在4月25號舉行，優優劇團為配合這項盛會，與蔚藍人文堂合作，在4月10號（週六）晚上8點，推出公益演講「奧斯卡電影配樂欣賞會」。Zoom ID：99306640782，Password：325523，歡迎上線。

優優劇團創辦人楊敦平表示，一場疫情，打亂了全世界的各種活動，娛樂界受到的影響更是巨大，連奧斯卡頒獎典禮，都史無前例的從二月份推延到4月舉行。

優優劇團推出這個活動，希望在專業人士的講解及帶領下，可以讓華人對電影，音樂，戲劇有更多的瞭解。活動主講人林伯傑是知名樂評人，曾任金革唱片音樂總監，樂樂文化編輯總監，金曲獎評審。在講堂中，林柏傑將帶領大家一起欣賞從1934年到2021年，各個奧斯卡金像獎電影配樂的精彩片段，同時做各種分析講解。

蔚藍人文堂在堂主藍蔚藍及義工們的合作下，疫情期間每週六晚上八點固定推出演講活動。

優優劇團團長徐蘭曾表示，劇團是一個非營利組織，團員們全部是義工，在疫情閉關的一年內推出了三次雲端表演節目：老爸吉祥、春暖大地百花開、及恭喜發財。節目錄影可以在YouTube搜尋，打入「優優劇團」即可。

奧斯卡 疫情 電影

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