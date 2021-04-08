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MassMutual保單 派發紅利逾17億美元

洛杉磯訊
MassMutual 總部。
MassMutual 總部。

MassMutual（萬通互惠理財人壽保險公司）日前宣布，其董事會已批准於2021年發放紅利，預計逾17億美元。

雖然紅利並無保證每年發放，但自1869年起，MassMutual每年都向符合資格的分紅保單持有人發放紅利。若包括2021年的預計分紅，該公司於過去15年發放累計的紅利近220億美元。此外，2021年的紅利標誌著、該公司近25年來已連續宣布發放逾10億美元的紅利。

MassMutual董事長、總裁、兼首席執行長 Roger Crandall 表示：「鑑於目前社會及經濟不明朗，人們更追尋安全感與穩定性，這正是萬通互惠理財自1851年簽發首份保單以來一直對客戶的承諾，長期穩定的紅利發放記錄就是最好的證明。而我們富有競爭力的2021年紅利，更是彰顯我們恆久的財務實力、對保單持有人及客戶始終如一的專注，以及作為一家互惠公司立足長遠發展的能力。」

2021年的預計紅利發放反映6.00%的紅利計息利率，可見MassMutual堅守對客戶的承諾，在空前的低利率環境下提供具競爭力的紅利，同時保持強大的財務實力，達到創紀錄的約290億美元調整後資本總額。 非分紅保險業務的盈利（包括其年金及機構解決方案業務貢獻的重大收益），以及該公司在全球資產管理、和其他策略投資中的所有權益，依然是萬通互惠理財的亮點所在。

Crandall 總裁補充道：「我們的專業理財代表心繫民眾至關重要的人和事；我們的產品組合豐富多元，針對客戶的每個人生階段，提供合適的保障並積累財富；此外，我們不斷提升個人化數碼體驗，憑藉這些優勢，我們能夠充分協助客戶解決財務上的疑難，助數百萬人保障他們的未來和他們摯愛的家人。」

MassMutual是一家為其會員及分紅保單持有人的利益、而營運的領先互惠壽險公司。萬通互惠理財提供廣泛的金融產品及服務，如人壽保險、殘障收入保險、長期護理保險、年金、退休計劃和其他僱員福利。如欲了解更多詳情，可上網 www.massmutual.com。

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