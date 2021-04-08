美國銀行投資12.5億 推動種族平等

美國 銀行（Bank of America）宣布將加碼公益投資至五年12.5億元，以推動種族平等、增加經濟機會，盼能透過實際行動和投資，深化現有的倡導種族平等的運動，並鼓勵其他企業也參與進來，做出類似承諾。

美國銀行已在包括健康、就業及培訓、可負擔住房、和小型企業等重點領域投入超過3.5億元。 今日宣布加碼的資金將擴大投資範圍，以化解種族歧視 以及提倡少數族裔社區平等問題，這其中也包括亞裔 社區。

美國銀行首席執行長Brian Moynihan表示，針對亞裔族群的攻擊和仇恨言論在過去一年不斷增長，解決長期存在的包容性和種族不平等問題是當務之急。所有公私營機構也清楚地意識到該行必須在此議題上做出更多努力，採取行動並匯集各界力量，以廣泛且團結地應對美國正在面臨的關鍵問題。

美國銀行更承諾立即投入100萬元資金，以支持在亞裔社區中進行的宣傳、對話以及互動等相關行動。此次擴大的五年計畫中也將規劃後續更多的投資內容，包括亞美公義促進中心（Advancing Justice）進行捐助，以協助非營利組織推動公民權利、提高旁觀者干預的意識、進行多語言倡議，並提供社會服務援助和法律支持等。

這筆資金將扶助亞美公義促進中心的五個分部，該中心首席執行長Connie Chung Joe將加入美國銀行全國社區諮詢委員會，維持與亞裔社區相關人士的對話和互動，並著手解決性別及種族平等問題。

美國銀行副董事長阮桐表示，最近發生在亞特蘭大的槍擊案，提醒我們一定要團結起來反對所有歧視、仇恨言論和暴力行為， 我們絕不容忍任何形式的種族歧視。