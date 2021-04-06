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存款Citi 即贈24K純金牛等好禮 4/30截止

洛杉磯訊
Citi 的獨家牛年好禮
Citi 的獨家牛年好禮

在璀璨的金牛年 ， Citi 的新春促銷活動，將於4月30日截止。在截止日前到花旗銀行（Citibank）存入新的定額存款，即可獲贈金牛24K純金墜等多款特別禮品。可到你當地的Citi分行存款，或上網citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

同時你也可以登錄Citi Mobile® App或Citi® Online，透過Zelle®網上匯款服務，安全地向親友匯款派發紅包，發送你的牛年祝福。另外Citi 還提供獨家設計的牛年日曆，你可以在citi.com/LunarNewYear免費下載分享給親友。

牛年Citi新春促銷活動如下：新或現有的客戶在Citibank分行開戶，共有6種級別禮品：（1）18K金Ox項鏈 （存款2萬5000元─4萬9999.99元）。（2）24K金牛獻福純金墜（存款5萬元─9萬9999.99元）。（3）24K耀眼金牛純金墜+Swarovski十二生肖─牛，擺飾（存款10萬元─19萬9999.99元）。（4）24K圓滿純金墜+Swarovski時代手鏈（存款20萬─49萬9999.99元）。（5）獨家24K純金財源滾滾牛擺飾+Swarovski十二生肖─牛擺飾（存款 50萬元─99萬9999.99元）。（6）獨家24K純金財源滾滾牛擺飾 + 獨家24K 金牛獻福純金墜 + Swarovski十二生肖 - 牛擺飾 + Swarovski 時代手鏈 + 吉祥龍龜風水琉璃 （存款100萬元以上）。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。 Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊可上網瀏覽 www.citigroup.com 。

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