太子牌有機雲南普洱茶 全新上市

普洱茶

【洛杉磯 訊】近年來，普洱茶越來越受大眾喜愛，不單只是因為口感與味道獨特，甚至很多年輕族群是為了鏟油減脂和暖胃而喝普洱茶。太子牌100%有機普洱，正全新上市。

有關普洱茶的減脂效果，美國 太子行表示，早在20多年前就已發表於日本學者的研究報告中，當時尚未表明其作用機制；2019年，Nature期刊的Nature Communications發表了一篇關於普洱茶對降低血脂與膽固醇的研究，文中指出普洱茶的茶褐素、茶鹼等特殊成分在身體吸收及轉化後，對於代謝機制及腸道菌群有交互影響的作用，達到降低血清甘油酯和總膽固醇水平的成效，此外，普洱茶亦被證實具備多種對人體有益的效果。

古代中醫著作「本草綱目拾遺」中，對普洱茶的描述如下：「普洱茶性溫味香，解油膩，苦澀，逐痰下氣。」特別是雲南的普洱，更是具有聲名。

美國太子牌的正宗雲南100%有機普洱茶，屬於完全發酵的熟茶，茶澤褐紅，湯色紅潤透光，香氣沉著且口感渾厚，採用純正雲南丘陵茶園種植的茶樹，完全手工採摘避免雜質摻入，影響普洱茶口感，由於是純正雲南丘陵地種植，因此數量極少。從選料、烘培、至茶包製作的過程一丝不苟，更是獲得國際有機組織ECOCERT SA的認證，同時也有USDA Organic有機標章，天然有機，喝得健康有保障。太子牌有機普洱茶每盒內有100茶包，超高CP值。

太子牌全線7款有機茗茶，均獲得國際有機組織認證，每款各具特色：太子牌有機綠茶採中國 有機認證茶園內最幼嫰綠茶葉製成；太子牌有機白牡丹茶採輕度發酵工藝製作，最大化保留高抗氧化活性；太子牌有機茉莉花茶嚴選上等有機綠茶，以鮮香的苿莉烘培製成；太子牌有機烏龍茶產自福建武夷地區，口感香醇；太子牌有機紅茶，雲南大葉種茶葉，茶香濃厚。

太子牌有機茗茶包裝簡潔高雅，性價比高，在Amazon.com上受存好評，是長年熱銷茶飲品牌。太子牌有機茗茶於各大超市、雜貨店及電商均有售，更進一步訊息或購買，可瀏覽太子行官網popus.com或去電美國太子行1-800-732-2328查詢。