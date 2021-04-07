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速效痛風定 降尿酸/止疼痛

【洛杉磯訊】
速效痛風定 Photo from company
速效痛風定 Photo from company

總代理「速效痛風定」的美國蘇氏藥業表示，該產品能有效抑制痛風、快速排走尿酸、減輕疼痛。

蘇氏藥業表示，痛風成因是關節患處尿酸晶體積聚，尿酸水平太高會結成微細晶體，慢慢在身體組織積聚，其中關節內部和周圍最多，這也是關節腫痛的原因。這些晶體是在體溫較低的環境下形成，所以手指和大姆趾痛風的病例最常見，其他關節包括手部、手指、手腕、手肘、膝部、足部及足踝亦受影響。

該藥業代理表示，「速效痛風定」膠囊及貼膏，蘊含秦艽、黃柏、延胡索、赤芍、川牛膝、澤瀉、車前子、土茯苓及松香9種中藥組成。秦艽可祛風除濕，和血舒筋。黃柏有濕熱痢疾、洩瀉、黃疸、骨蒸勞熱作用。延胡索可活血，散瘀，止痛。赤芍可清熱涼血，消腫。川牛膝適合風濕腰膝疼痛，腳痿筋攣。澤 瀉利水滲濕；洩熱通淋。車前子有清熱利尿，明目，祛痰功效。土茯苓可解毒除濕。松香可祛風，排膿，生肌，止痛。

「速效痛風定」對疼痛效果比較明顯、關節腫脹的痛風患者尤其適合。 如膠囊及貼膏搭配使用，效果更好。任何查詢可電蘇氏免費專線1-888-221-3496 或上網 www.solsticemed.com。

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