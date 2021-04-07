我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

金雕玉琢 台灣大師吳卿、黃福壽雕刻展

【洛杉磯訊】
金雕玉琢雙人展海報
金雕玉琢雙人展海報

橙縣寶爾博物館(Bowers Museum)與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院合作舉辦「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳卿、黃福壽雙人展」，歷經疫情終於得以在華美銀行展覽廰對外正式開展，展期至9月5日止。

雙人展中推出兩位大師雕刻作品44件，其中吳卿金雕作品17件、黃福壽玉雕作品27件，呈現大師們結合傳統文化技藝與當代創作的獨特內涵。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境長，駐洛杉磯臺灣書院主任楊婷媜，寶爾博物館館長Peter Keller出席剪綵。黃處長並細細觀賞還解說介紹作品；他表示這次展出發掦台灣現代藝術，更增進台美文化交流。

寶爾博物館施劉秀枝董事長，對時隔24年再次帶來故鄉台灣的藝術、在寶爾博物館疫後開放首埸展出，倍感興奮。

華美銀行董事長吳建民在致詞時表示，華美銀行自勉為東西方經濟文華交流的橋樑，長期支持文藝交流，在此充滿挑戰的時刻，相互理解更顯重要，藝術無國界，這次兩位大師精美作品的展出更具意義。

台灣金雕大師吳卿，用木雕細膩技巧，用傳統脫蠟法等工藝，將昆蟲，瓜果和花葉，惟妙惟肖地雕刻在黃金上；玉雕大師黃福壽，用其巧奪天工的技藝與深切的惜玉之情，將一整塊堅硬玉石雕琢成令人屏氣凝神的巧妙作品。 兩位藝術家的共同特質：匠心獨具，慧眼獨識，他們作品的精細巧妙，是常人難以想像的。

吳卿大師的創作，星雲大師讃為心靈修練，淨化昇華，達到心藝合一的圓滿境界。 黃福壽大師的玉雕作品柔軟婀娜的藤蔓，薄如蟬翼枯葉，都是堅硬的玉石雕刻而成，生怕一個小小的動就會碰壞玉雕。

為了服務社區，這次雕刻展不額外加收門票，只要購買博物館門票的觀眾均可以免費參觀。 詳情登錄博物館網站www.bowers.org。

博物館 台灣 洛杉磯

上一則

德成行春分大特惠 折扣高達25%

下一則

加州推「疫苗護照」 反對者憂：對弱勢者雪上加霜

延伸閱讀

三星堆再出土500件文物 帶旺旅遊業績

三星堆再出土500件文物 帶旺旅遊業績
十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出
台灣大師吳卿、黃福壽雕刻展 寶爾博物館登場

台灣大師吳卿、黃福壽雕刻展 寶爾博物館登場
寶爾博物館台灣雕刻大師吳欽、黃福壽雙人展剪綵

寶爾博物館台灣雕刻大師吳欽、黃福壽雙人展剪綵
花200萬方變圓？日本大師3年完稿 小米新Logo網酸爆！

花200萬方變圓？日本大師3年完稿 小米新Logo網酸爆！
世界文字博物館4/1重開 推出互動式展覽

世界文字博物館4/1重開 推出互動式展覽

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
受害者孟女士生前照片。（記者啟鉻／翻拍）

南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

2021-04-04 20:21
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業