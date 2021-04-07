金雕玉琢 台灣大師吳卿、黃福壽雕刻展

金雕玉琢雙人展海報

橙縣寶爾博物館 (Bowers Museum)與駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處臺灣書院合作舉辦「金雕玉琢：台灣 雕刻大師吳卿、黃福壽雙人展」，歷經疫情終於得以在華美銀行展覽廰對外正式開展，展期至9月5日止。

雙人展中推出兩位大師雕刻作品44件，其中吳卿金雕作品17件、黃福壽玉雕作品27件，呈現大師們結合傳統文化技藝與當代創作的獨特內涵。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境長，駐洛杉磯臺灣書院主任楊婷媜，寶爾博物館館長Peter Keller出席剪綵。黃處長並細細觀賞還解說介紹作品；他表示這次展出發掦台灣現代藝術，更增進台美文化交流。

寶爾博物館施劉秀枝董事長，對時隔24年再次帶來故鄉台灣的藝術、在寶爾博物館疫後開放首埸展出，倍感興奮。

華美銀行董事長吳建民在致詞時表示，華美銀行自勉為東西方經濟文華交流的橋樑，長期支持文藝交流，在此充滿挑戰的時刻，相互理解更顯重要，藝術無國界，這次兩位大師精美作品的展出更具意義。

台灣金雕大師吳卿，用木雕細膩技巧，用傳統脫蠟法等工藝，將昆蟲，瓜果和花葉，惟妙惟肖地雕刻在黃金上；玉雕大師黃福壽，用其巧奪天工的技藝與深切的惜玉之情，將一整塊堅硬玉石雕琢成令人屏氣凝神的巧妙作品。 兩位藝術家的共同特質：匠心獨具，慧眼獨識，他們作品的精細巧妙，是常人難以想像的。

吳卿大師的創作，星雲大師讃為心靈修練，淨化昇華，達到心藝合一的圓滿境界。 黃福壽大師的玉雕作品柔軟婀娜的藤蔓，薄如蟬翼枯葉，都是堅硬的玉石雕刻而成，生怕一個小小的動就會碰壞玉雕。

為了服務社區，這次雕刻展不額外加收門票，只要購買博物館門票的觀眾均可以免費參觀。 詳情登錄博物館網站www.bowers.org。