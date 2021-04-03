疫下升名校更競爭 世報線上講座分享祕笈

圖為春季線上教育講座的數位宣傳廣告

世界日報今年的「春季線上教育 講座」將於4月17日（星期六）下午1時至5時舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，幫助孩子順利進入理想大學。

當天將有七場精彩講座，由專家為你解答下列問題：疫情下大學招生政策、大學審核官如何挑選學生、申請醫學院的機遇、如何利用申請論文與面試技巧展示自我、高收入家庭如何申請獎助學金，以及華裔學生如想增加擠進優良大學，並在大學裡表現傑出，如何加強演講及辯論的實力。

歡迎家長及學生報名，註冊連接請點這裡

絕大部分常春藤盟校及很多知名院校，已終止或暫不要求學生提供SAT 或ACT 成績；另有很多大學招生辦公室也表示，錄取學生不再需要看SAT或ACT的分數。由於不再要求提供SAT和ACT考試成績，今年的秋季大學申請案暴增，是美國最瘋狂的高等教育入學季。

如何才能順利進入常春藤盟校及UC 加大10所分校？不要求測試SAT和ACT考試成績，對會讀書的華裔學生而言，是利還是弊？申請人數激增，只會讓更多學子被拒。

屆時多位教育專家，將會在線上為學生及家長分析，如何在這種困境中脫穎而出？大學審核官如何做出錄取判斷？收到大學錄取通知書後，要如何選擇大學；哪一所大學可以申請，並可獲得高額獎助學金。

還有，疫情導致學生在家上網課，很多高中學生在校成績平均直接受損，體育、社團活動等課外活動全部取消的情況下，要如何表現爭取入學機會？進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈，初、高中生要選那些課程？如果你孩子的志向是讀醫科，要如何規畫高中開始的課程等，都可在當天的線上講座中聽到專家們的解答。

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