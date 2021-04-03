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新色新功能 象印2021飲具上市

洛杉磯訊
真空廣口帶柄泡茶杯。（圖：象印提供）
真空廣口帶柄泡茶杯。（圖：象印提供）

象印推出新款不銹鋼保溫杯和真空廣口帶柄泡茶杯。象印不銹鋼保溫杯以其輕巧、保溫性良好、耐用、卓越結構，獲得消費者好評。採用高等級 18/8 不銹鋼材打造，結合象印優異的真空絕緣保溫技術，讓杯內的飲料保持在最佳溫度，而杯外觸感也冷熱相宜，並具全新的時尚色彩和新功能。

新款不銹鋼保溫杯有三種尺寸、四種顏色可供選擇，均採用新型一體式旋蓋設計。當按照說明書使用時，無墊圈的杯蓋設計也能達到防漏效果。該新款保溫杯設計之用心體現在每一處細節。現有12盎司、16盎司和20盎司三種容量可供選擇，建議零售價分別為41元、42元 和44元。 5年的保溫保證期，新添色彩包括薄荷藍、石板黑、淡粉紫、漆感白。詳情可上網 https://www.zojirushi.com/app/product/smza_sc 查詢。

真空廣口帶柄泡茶杯是象印全新的茶杯設計，靈感源自中國傳統的宜興紫砂壺，杯身外觀具有紫砂的多孔質感，造工細膩，風格簡潔。泡茶杯附有組合式濾茶器和茶葉濾網，可直接沖泡啜茗。真空廣口泡茶杯為16 盎司容量，現有蛤粉、紺青和紫砂三種顏色可供選擇，建議零售價為59元。可訪問 https://www.zojirushi.com/app/product/sekae_sc 查看更多訊息。

新款不銹鋼保溫杯。（圖：象印提供）
新款不銹鋼保溫杯。（圖：象印提供）

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