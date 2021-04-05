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金城銀行連續獲五星評級 南加設三分行

【洛杉磯訊】

金城銀行以其優良營運及管理，連續獲鮑爾(Bauer Financial，Inc.)最高五星評級；而依據聯邦金融管理機構之銀行表現報告(Uniform Bank Performance Report)，金城銀行2020年的平均資產投資報酬率，高居所有總行位於休士頓市的華資銀行之冠。

金城銀行2021年度股東年會已在休士頓總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發佈2020年之財務和營運報告。董事長吳光宜（圖右一）表示，2020年是很艱困的一年，不論企業或個人都深受影響。金城銀行為幫助中小企業渡過這段艱難困境，並配合政府和美國小型企業管理處推出二梯次的薪資保障計畫，已經協助許多客戶和社區人士獲得免償還薪資補助。金城銀行2020年總資產額11億5仟萬美元，稅後淨利超過1530萬美元。

董事會推選現任八位董事吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明、吳國駒，繼續擔任下一屆董事，吳光宜為董事長，並聘任曾柏樺、楊明耕、和Mr. Al Duran三位副董事長（圖右二至右四）。

林懿明執行長（圖左二）表示，金城銀行致力打造完整的金融服務平臺，同時努力提升競爭力，並採取穩定可持續的策略。在南加州Tustin和阿罕布拉市已經設有分行，在爾灣和羅蘭岡也設有貸款辦公室；新設立的羅蘭岡分行是南加州第三家分行。北加州貸款辦公室則設在灣區的Burlingame，這二個新據點，希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務。

有關金城銀行阿罕布拉分行電話626-320-1938 地址 105 East Valley Blvd., Alhambra。羅蘭岡分行電話 626-964-3400 地址 17458 Colima Rd, Rowland Height。Tustin分行電話714-338-5188 地址2827 Park Avenue, Tustin。德州休士頓 Bellaire總行電話 888-320-3838 。網站 www.goldenbank-na.com 。

加州 休士頓 羅蘭岡

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