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慕思寢具配合世界睡眠日 延長優惠

【洛杉磯訊】
慕思寢具總裁姚吉慶
慕思寢具總裁姚吉慶

「慕思寢具全球專賣店」全場家具低至6折的優惠，為配合世界睡眠日活動，延長優惠至4月7日截止，店内居家產品有家具，床墊，按摩椅等。

3月19日是世界睡眠日，全球主題發佈、及慕思集團與世界睡眠協會戰略合作啟動會，以多會場全球同步直播的形式成功舉行。本屆世界睡眠日以 Regular Sleep, healthy future(規律睡眠，健康未來)為主題，由世界睡眠協會戰略規劃執行總監Allan Obryan，和慕思總裁姚吉慶（見圖）共同宣佈。

慕思總裁姚吉慶表示，今年3月18日慕思攜手中國睡眠研究會聯合發佈的「2021年運動與睡眠白皮書」，一經發出即成為微博熱搜，中國有超3億人存在睡眠障礙，而運動人群失眠困擾比例僅為10%，這一調查結果迄今為止已引起7.3億人關注、6.2萬人討論。

世界睡眠日已有21年歷史，發展至今已成為一個全球性的提高大眾對睡眠健康認知的活動，在世界各地不同文化中引起廣泛共鳴。2016年世界睡眠協會由世界睡眠聯合會（WSF）和世界睡眠醫學協會（WASM）聯合成立，以實現「促進全球睡眠健康」為使命。

姚吉慶總裁表示：「睡眠是抵禦疾病的第一道防線，睡眠力就是免疫力，健康未來的第一步就是做到規律睡眠」。睡眠品質離不開規律作息的養成，同時也離不開良好的睡眠環境，有一張舒適、適合自己的床墊也是至關重要。

慕思寢具集團一直積極參與到國際前沿睡眠研究中去，將人體工程學的前沿研究運用到產品設計中，並探究能更好改善睡眠，適配人體工程學的新材質。慕思也在致力於研發新一代數位化智慧健康睡眠系統，打造智慧臥室，目前已經運用人工智慧的前沿技術，研發出T10智慧睡眠系統。

慕思寢具全球專賣店已遍佈全球20多個國家和地區。洛杉磯慕思寢具代理商洽詢電話626-624-6666，地址400 S. Balwin Ave,#B1. Arcadia, CA。豪派傢俱洽詢電話626-559-0773，地址719 Nogales St,City of Industry，官網www.derucci.com。

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