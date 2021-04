國泰銀行捐款百萬元 支持反亞裔歧視

圖片由客戶提供

國泰銀行日前捐款一百萬元給國泰銀行基金會,用於支持倡導多元文化及打擊反亞裔 仇恨犯罪的行為,在社區中獲得積極反響。數名亞裔聯邦及加州 眾議員在獲知此消息後,均對國泰銀行的行動表示讚賞。國泰銀行不少客戶也通過電郵表示支持、並感謝銀行在艱難時刻與亞裔社區及民眾並肩同行。

國泰銀行基金會主席吳平原表示,該專項捐款短期內將專注於支持過去已經接受基金會資助、並活躍在前線的組織,包括:Rising Sun Center for Opportunity、Asian Americans Advancing Justice、National Asian American Coalition、National Diversity Coalition、Pacific Asian Consortium in Employment(PACE)、Asian Pacific Community Fund,Center for Asian Americans United for Self-Empowerment(CAUSE)、Vermont Slauson EDC及East Bay Asian Local Development Corp(EBALDC)。

基金會將著手製定長遠策略,支持非營利組織推動宣傳亞裔社區、及為改變亞裔社區污名化的行動。基金會計劃用來自國泰銀行捐贈的一百萬元中的大部分,和與該基金會有共同理念的個人和團體合作,集思廣益,出錢出力,致力於成立一個可持續發展的組織,推動立法、切實保障亞裔權益。

吳平原並透露,將和國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明一起,與國會眾議院劉云平(Ted Lieu) 和趙美心(Judy Chu)分別連線通話,以更好地了解社區民意並共同討論如何能協助社區。

國泰銀行執行副總裁兼零售業務總監彭友倫則表示,國泰銀行運營將近60年來一直秉持初心,並透過基金會積極與非營利組織合作,為本地社區及有需要人群提供捐款和義工服務,支持教育、廉租房、商業的發展以及健保和安全措施的落實。

國泰銀行是在美國 歷史最悠久的華資銀行,連續5年榮獲富比士評為全美國前20名最佳銀行(見圖)。可瀏覽網站cathaybank.com獲取更多訊息。