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世報4/3「退休收入」線上講座 註冊抽獎

洛杉磯訊
（路透）
（路透）

世界日報「牛年理財系列」線上講座，第二場訂 4月3日 ( 下周六 ) 上午10時舉辦，講題是「退休規劃-退休收入的靈活性」。

註冊講座即可參加該場 $25 Amazon禮卡抽獎 (每場10名)，截止日期4月 2 日。此項活動每月一場，總計共8場，禮卡總金額$3200 。

 註冊連結：bit.ly/3rZKo19，或掃描QR Code（見圖）參加。註冊完畢後會收到確認（Confirmation）的回覆，按照回覆信上的說明點擊或指示即可聽講。凡註冊並聽講者，就會自動加入8場講座結束後的大抽獎，每人$100禮卡，共12名。

此項講座將講解：退休生活的主要風險及應對方案？怎樣創造彈性收入保障退休生活的自由？稅務規劃對退休生活方式有何影響？ 退休投資組合中如何分散稅務負擔？如何為參與資本市場的年金產品買保險? 如何設計兼顧退休保障與遺產傳承的信托？

應邀參加講座的主持人孫東明，為紐約人壽副總裁、ChFC (特許財務顧問)、高端財務規劃專家。主講人Alan Chow(周恩明) 律師，是法學博士及知名會計師。另一主講人Ryan Jin(金東哲) ，為紐約人壽洛杉磯分公司資深理財管理專家、紐約人壽21世紀時間膠囊基石內閣成員。

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