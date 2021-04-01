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長榮健康驗證平台 加速確認旅客檢疫資訊

洛杉磯訊
圖：長榮航空提供
圖：長榮航空提供

長榮航空獲航空專業評鑑網站「AirlineRatings.com」評定為全球前二十防疫最嚴謹的航空公司，並獲得「COVID-19防疫七星級認證」。

目前長榮航空也著手積極參與各健康數位驗證平台開發，即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作，加入新加坡機場公司推動的PCR (Polymerase Chain Reaction) 核酸檢測數位驗證平台之試行作業，近期也計畫將此項作業擴及至馬來西亞及印尼飛往台北的班機，後續另會依試行情況，再評估導入至其他航線。

長榮航空表示，為了與國際防疫驗證相關平台做串聯，自疫情以來，公司就積極關注國際航空運輸協會(IATA) 在數位健康平台標準化的格式制定與作業趨勢，並掌握各國相關平台的開發及認證進度，也持續與國際具公信力組織研議合作，規畫導入安全且具信任度的PCR核酸檢測報告、疫苗注射之數位驗證平台，共同做好防疫工作。

新加坡自今年3月10日起，全境醫療院所所開立的PCR核酸檢測報告，皆會附上數位驗證碼(QR code)，旅客於報到時可採紙本方式或將其存置於手機提供給機場地勤人員，由機場地勤人員使用具Affinidi數位驗證平台的手持設備，掃描數位驗證碼後，即可迅速判讀醫療報告的真偽、開立的醫療院所及時間的有效性，確認旅客是否符合入境國的相關政策要求，然而配合現行台灣規定，旅客仍須攜帶由醫療院所所開立的PCR核酸檢測紙本報告。

依長榮航空測試結果，Affinidi數位驗證平台可以有效增進地勤人員作業效率，平均每位旅客可節省約5分鐘的排隊等候時間，並可避免人工判讀錯誤的機率。

長榮航空自疫情以來，除了在機上加強航機清潔、提供機上個人防疫包、調整服務流程及內容，在地勤作業也不斷優化服務方式，包括鼓勵旅客自助報到、調整登機順序、實施人臉辨識登機等措施，以減少不必要的接觸時間與機會，這些努力帶給旅客安心的旅程，此次獲得全球前二十防疫最嚴謹及防疫七星級認證，是台灣唯一獲得這兩個榮譽的航空公司。

在全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，未來跨國境搭機旅客備妥疫苗接種及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，數位健康驗證平台將會扮演重要的角色。

防疫 檢測 長榮

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