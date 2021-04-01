不擁擠7景點 安全旅行選擇

計畫疫情後再次安全旅行？想避免擁擠的人群，同時花時間在戶外，這裡有不太為人所知的七個景點可供考慮。

1.法國諾曼底

多年來，法國一直是世界上遊客最多的國家，遊客聚集在內地的巴黎、南部的里維埃拉(Riviera)等地。但北方位於英吉利海峽沿岸的地區，如諾曼底，接待了一小部分法國遊客，這使它們成為希望體驗這個國家、又避免大批遊客的理想之地。

2. 希臘的「其他」島嶼

上世紀90年代中期，希臘每年接待遊客約1000萬人次。到2019年這一數字增加了兩倍多。所以遊客可以選擇一個希臘島嶼來避開擁擠的人群，比如利普西島，它接待的遊客要比聖托里尼島或米科諾斯島少得多。

3. 越南 中部

許多國際遊客會向北前往河內和下龍灣，或向南前往胡志明市。但不妨去舊城會安(Hoi An)、峴港郊外的豪華酒店，或者順化和歷史古蹟。

4. 越南孫東洞

走進世界上最大也是最美麗的洞穴之一，「Anantara Quy Nhon別墅和Anantara Mui Ne，都位於偏僻的景點，它們都在各自封閉的位置，提供了寧靜的體驗，但也容易到達當地景點。」越南內陸的另一個景點是巨大的孫東洞(Son Doong cave)。該洞穴於2009年首次被探索，每年只有1000名遊客被允許探索。

5. 日本Kagawa

是日本地理面積最小的縣。它的面積約為724平方英里，大約是紐約市的2.5倍，但人口卻更少。

5.澳大利亞dandenong

雖然墨爾本獲得了澳大利亞最多的遊客，但還有許多城市之外的目的地值得認可。dandenong就是這樣一個地方，這是一個安靜的山脈，點綴着田園式的住宿加早餐、森林花園和家庭餐廳。

新墨西哥州平均每平方英里有17人，是美國人口密度第七低的州。該州有「迷人的土地」之稱，有國家公園、阿茲特克遺蹟、奇妙的洞穴和崎嶇的紅白沙漠生物群落。

7. 薩巴和聖尤斯塔斯

加勒比群島通常平均每年有超過3000多萬的國際遊客，這個數字還不包括巡洋艦上的乘客。前往薩巴島和聖尤斯塔斯島的國際遊客數量，可能只是一個捨入的誤差。

（李梓瑞譯）