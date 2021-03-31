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自然醣褐藻糖膠AHCC 減輕化療副作用

洛杉磯訊
AHCC產品。（自然醣保健品公司提供）
AHCC產品。（自然醣保健品公司提供）

免疫系統是人體的自然防禦機制，它能抵禦外來的病菌入侵，加強人體的免疫系統，便可以時刻保持防禦力。

自然醣保健品公司表示，從褐色海藻萃取的褐藻糖膠 (Fucoidan)，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移的成果。

該公司說，另從蘑菇的菌絲體萃取的AHCC，被認為定最好的免疫激活成份之一。AHCC於1989年由東京大學和阿明諾化學株式會社共同研究開發。AHCC能增加人體的自然殺手細胞(NK)的活性，同時還加強了淋巴細胞殺手和細胞因子(干擾素、IL-12、TNF-α)的功效。

該公司表示，日本製造的「自然醣褐藻糖膠AHCC」產品，包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華，並結合了日本的AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。產品更通過美國FDA及USDA的嚴格進口檢驗。化放療期間服用，能明顯改善食欲、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。

自然醣官方網站即可購買褐藻糖膠產品。他們提供免運費到美國、加拿大、中國、香港及台灣等地。如對產品有興趣，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID : naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。

日本 美國 免疫力

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