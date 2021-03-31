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理信財務法律事務所 疫期幫助減免債務

羅斯密訊

理信財務法律事務所（ Longer International）疫情期間，幫助顧客減免債務及修復信用。

理信專精談判減免個人信用卡債、公司欠債、醫療欠債、銀行貸款、官司欠債、賭債及房屋汽車被拍賣後的欠債和破產減債；並可協助停止電話及書信追討，薪資扣押和帳號凍結等。

理信也辨理信用修復，如信用被盜、清除錯誤、不準確不完整的紀錄，幫助建立信用及減債，破產後的信用重建，加註良好紀錄，提高信用分數及額度。

理信也研發資金整合系統，無需改變生活方式，也無需做重新貸款就可以將30年的貸款在8至11年還清。資金整合系統包括以下三個部份：現有房屋貸款、房屋淨值信用額帳戶與資金整合系統，利用房屋淨值信用額帳戶，作為其運作工具。

該法律事務所也可幫助避免法拍，將房屋短售或將房屋產權歸還給銀行保護信用。修改貸款談判降利息，降本金，降月付額，延長付款年限及協商債務延緩計劃，避免法拍。

查詢詳情或免費評估電626-310-0852。公司地址 3733, Rosemead Blvd., #201, Rosemead。

貸款 破產 疫情

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