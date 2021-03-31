我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

買車找「賓士之家」 華人團隊為你服務

洛杉磯訊
賓士全新2021 GLE 350。
賓士全新2021 GLE 350。

橙縣的賓士之家（House of Imports)，是全美國優良汽車經銷商AutoNation的一員，更是全美數一數二的賓士汽車（Mercedes-Benz）批發中心。由華人銷售經理Sam黃(黃育行)帶領的華人銷售團隊，為廣大的賓士汽車車主，提供熱誠的服務及滿意的價格。

銷售團隊不僅中英文俱佳，且待人親切，專業知識豐富。Sam黃更是多年來創造了許多銷售業績紀錄，包括連續十年贏得全美賓士公司個人銷售第一名。在南加廣大的華人賓士顧客中，很多都是Sam黃的客戶。

無論是想要購買全新賓士車型， 或是尋找超值的Certified Pre-Owned二手車款，又或者想進一步諮詢賓士優惠專案，可去電華語專線714-562-1136，1-888-884-1588查詢或上網www.gombz.com。地址6862 Auto Center Drive, Buena Park。

賓士之家重視客戶和員工的健康和安全，疫情期間他們遵守衛生當局和CDC的信息，採取必要的額外步驟，以維持衛生的工作環境，同時滿足客戶的購車需求。

他們的網站也能方便客戶購車和研究喜歡的車款，同時也能查找服務資訊和零件信息，以直接與他們進行線上聯繫。他們還將繼續提供車輛接送服務。

賓士全新2021 GLE 350不僅有著全新設計語彙的外觀與內裝，更帶來完備的智能多媒體系統以及最安全的智能駕駛輔助科技，GLE首先搭載了Mercedes me connect互聯帶給車主全新的數位生活。

全新2021 GLE 350（見圖）經過重大重新設計，包含了室內環境照明，無線智能手機充電板和SiriusXM衛星收音機都是標準配置。今年還新增了一個停車檢測系統，該系統可以通過Mercedes me智能手機應用程序通知車主，如果GLE在停車時發生顛簸。

GLE在外觀上有整體的全新造型設計，以及更寬敞的車室空間與更加剽悍的視覺張力。雙12.3吋的數位螢幕搭載MBUX多媒體系統，提供新奇的駕駛感受，內裝氛圍燈則帶給駕駛提升質感的視覺。更特別的是，此次The new Mercedes-Benz GLE提供5人以及7人座的選擇。

隨著市場對於安全需求的提高，Mercedes-Benz獨創的智慧駕駛輔助套件一直獲廣大消費者的好評，GLE有完善的DISTRONIC智能定速測距輔助、智能轉向輔助、主動車道維持輔助等主被動智能輔助科技，以及PRE-SAFE PLUS主動後方安全防護、PRE-SAFE主動安全防護等安全科技，防護機制更領先同級。

汽車 華人 手機

上一則

好萊塢環球影城 4月16日重啟

下一則

青年企業家談創業：堅持很難但放棄更難

延伸閱讀

比你家電視還大？賓士EQS旗艦電動車 56吋曲面螢幕曝光

比你家電視還大？賓士EQS旗艦電動車 56吋曲面螢幕曝光
獲星級認證 屋崙機場清潔度達黃金標準

獲星級認證 屋崙機場清潔度達黃金標準
澳洲失聯瀕危黦鷸 求助台灣協尋…台南現蹤

澳洲失聯瀕危黦鷸 求助台灣協尋…台南現蹤
澳洲團隊盼協尋繫放黦鷸 台南鳥友報喜訊

澳洲團隊盼協尋繫放黦鷸 台南鳥友報喜訊
金山市長專欄／反擊針對亞裔犯罪 金山動起來

金山市長專欄／反擊針對亞裔犯罪 金山動起來
瑪丹娜PO假照？28歲網友：她偷了我身體！

瑪丹娜PO假照？28歲網友：她偷了我身體！

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33
艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）

60幾歲的南加兩兄妹被妹妹兒子砍死 友人Zoom全程看

2021-03-23 14:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形