買車找「賓士之家」 華人團隊為你服務

賓士全新2021 GLE 350。

橙縣的賓士之家（House of Imports)，是全美國優良汽車 經銷商AutoNation的一員，更是全美數一數二的賓士汽車（Mercedes-Benz）批發中心。由華人 銷售經理Sam黃(黃育行)帶領的華人銷售團隊，為廣大的賓士汽車車主，提供熱誠的服務及滿意的價格。

銷售團隊不僅中英文俱佳，且待人親切，專業知識豐富。Sam黃更是多年來創造了許多銷售業績紀錄，包括連續十年贏得全美賓士公司個人銷售第一名。在南加廣大的華人賓士顧客中，很多都是Sam黃的客戶。

無論是想要購買全新賓士車型， 或是尋找超值的Certified Pre-Owned二手車款，又或者想進一步諮詢賓士優惠專案，可去電華語專線714-562-1136，1-888-884-1588查詢或上網www.gombz.com。地址6862 Auto Center Drive, Buena Park。

賓士之家重視客戶和員工的健康和安全，疫情期間他們遵守衛生當局和CDC的信息，採取必要的額外步驟，以維持衛生的工作環境，同時滿足客戶的購車需求。

他們的網站也能方便客戶購車和研究喜歡的車款，同時也能查找服務資訊和零件信息，以直接與他們進行線上聯繫。他們還將繼續提供車輛接送服務。

賓士全新2021 GLE 350不僅有著全新設計語彙的外觀與內裝，更帶來完備的智能多媒體系統以及最安全的智能駕駛輔助科技，GLE首先搭載了Mercedes me connect互聯帶給車主全新的數位生活。

全新2021 GLE 350（見圖）經過重大重新設計，包含了室內環境照明，無線智能手機 充電板和SiriusXM衛星收音機都是標準配置。今年還新增了一個停車檢測系統，該系統可以通過Mercedes me智能手機應用程序通知車主，如果GLE在停車時發生顛簸。

GLE在外觀上有整體的全新造型設計，以及更寬敞的車室空間與更加剽悍的視覺張力。雙12.3吋的數位螢幕搭載MBUX多媒體系統，提供新奇的駕駛感受，內裝氛圍燈則帶給駕駛提升質感的視覺。更特別的是，此次The new Mercedes-Benz GLE提供5人以及7人座的選擇。

隨著市場對於安全需求的提高，Mercedes-Benz獨創的智慧駕駛輔助套件一直獲廣大消費者的好評，GLE有完善的DISTRONIC智能定速測距輔助、智能轉向輔助、主動車道維持輔助等主被動智能輔助科技，以及PRE-SAFE PLUS主動後方安全防護、PRE-SAFE主動安全防護等安全科技，防護機制更領先同級。