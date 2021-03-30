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日本富士按摩椅母親節酬賓 最高2.5折

【洛杉磯訊】
日本富士按摩椅
日本富士按摩椅

日本富士按摩椅即日起舉辦母親節大酬賓， 最高2.5 折年度回饋大甩賣，先到先得，售完為止。

FUJIIRYOKI是日本年年銷售冠軍的品牌， FUJIIRYOKI Cyber Relax Massage FJ-8500 至尊豪華設計，是目前市面上最好的人工智能按摩椅之一。其功能有：（1）按摩到位深入肌膚底層減壓放鬆。（2）市面上唯一一臺4D S-L-L 軋道人體工程學原理再加頭部加壓按摩，是全方位按摩。（3）三層深度頸部指壓按摩定點點位，是經認證的醫療保健按摩師椅。（4）超過100個強力氣囊袋，全身95%面積的揉壓氣壓按摩。（5）腳底反射滾輪按摩，刺激穴位排毒疏通精絡。（6）HiFi 高清藍牙音箱。（7）隨著按摩程序不同的彩色效果，呈現特殊境階徹底放鬆身心。（8）零重力，拉筋熱療功能齊全。（9）4D全程電腦化自動控制調節系統。（10）腿部揉壓波浪起伏按摩，疏通腿肌肉酸痛。（11）大型模式LED觸碰健搖控器、和智能手臂觸健系統。

健康養身專家DR. FUJI 表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士醫療按摩椅，連續在美國的銷售超過20年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團，甚至是Google官方的按摩椅主要供應商。

 日本富士按摩還推出60期分期付款，零利息，全面保修十年且3年免費。母親節大贈送，買一送一，買大送小，並贈送潮牌家庭自行車市價1488元(限8500型號)。查詢可電626-241-6828。

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