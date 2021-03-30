東錦魅力廚房 養生粥系列產品上市
春暖花開的季節，人們忙著踏青，賞花，享受大自然的美好。可是春季因天氣多變，冷暖交錯頻繁，人體很難適應陰晴不定的氣候，容易造成人體免疫力下降，在這疫情防治關鍵時刻，有幾款養生粥和養生保健湯提供參考。
「東錦魅力廚房」養生粥系列產品，立足於中國傳統美食和中醫養生理念，利用國際先進工藝打造，適合現代人的生活習慣。
美國東錦公司表示，世界最深的海溝馬里亞納海溝，超過3萬多英尺。美國東錦魅力廚房，調動相當於三個馬里亞納海溝的350兆帕超高壓力，採用國際領先Hpp超高壓冷殺菌技術。精心製作開袋即食的新米粥、黑米粥、紫米粥、紅豆湯、紅豆意仁湯等（見圖）。以上產品無人工色素，無添加劑，不含增稠劑，低卡純天然，健康營養，開袋即食， 超高壓處理，包裝好攜帶方便，隨時隨地輕鬆享受健康美味。
該公司表示，美國東錦魅力廚房新米粥，甄選最新米，軟綿滋補，米香怡人，暖胃養生。黑米粥美容養顏，黑米營養價值高，健身滋陰補腎。紅豆湯 ，軟糯適口，早餐、下午茶、夜宵都適合，健脾又益腎，通氣除煩惱。紫米的功效，可補血補氣、改善血液循環。魅力廚房紅豆薏仁湯，甄選優質小紅豆，豐潤飽滿，暖胃補血，利尿消腫。
以上產品美國東錦太太樂總代理，各大超市、亞米網、Amazon熱賣中。美國東錦電話626-965-8322，官網 www.tohkinfood.com。
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