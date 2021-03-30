想投資拉斯維加斯房產 Renee 楊提供諮詢

這是一間位於拉斯維加斯西南區的連排屋

拉斯維加斯精英地產的Renee Yang表示，拉斯維加斯的房市從去年一直熱到今年，很多人除了趁著貸款低利率 買房自住、當度假屋之外，也有許多投資 客，對拉斯維加斯房市樂觀以對，持續加碼投資。因此她分享一房地產 案例，以輔助買家有個初步了解。

拉斯維加斯精英地產Renee Yang

Renee表示，一間位於拉斯維加斯西南區的連排屋，生活機能便利、房價較親易近人。這間連排屋是三個單位連在一起，每個單位都有車庫。這個連排屋的社區有鐵門、社區泳池和水療池、烤肉區及clubhouse等公共設施。

這屋子有三房、兩個全套衛浴、約1,500呎，每月的HOA費為178元，每年的房產稅約1,130元，售價為265,000元，每月租金行情約在1,500元。一周以來30年期的固定房貸利率平均為3.09%，15年期固定房貸利率平均為2.4%。所以如果以上述房地產投報率來看的話，若現在以貸款買房，合適的投資屋可提供至少2%的獲利空間。

Renee說，購買投資屋時，不論屋子本身的面積大小、房屋型態為何，更重要的是做到以下條件的全面考量：1，此區是否容易招租；2，租金表現與市場平均比較；3，欲吸引的租客條件；4，與附近其他投資屋的條件比較；5，養房固定成本 (如房產稅、HOA費等)。

社區配備有鐵門、社區泳池和水療池、烤肉區及clubhouse等公共設施

Renee表示，若想在拉斯維加斯尋找合適的投資屋標的，建議尋找在地同時擁有房產執照和物業管理許可證的房產經紀合作，因為他們比較能掌握租屋市場的最新動態，也能在租屋上提供物業管理相關法條的諮詢，更能為業主在尋找租客時，站在第一線把關。

任何拉斯維加斯房地產投資買賣問題，可與Renee Yang聯繫：電話702-728-0610，微信&LINE: viorenyan，YouTube頻道：小楊的Vegas房產手札。