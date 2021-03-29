華美銀行與亞太裔社區並肩同行

華美銀行基金會致力於支持社會多元化發展，並一直在反歧視 領域做出貢獻。為協助遏制針對亞太裔族群的暴力事件，華美銀行基金會此次向奮戰在第一線的非盈利組織提供捐助。

華美銀行基金會由華美銀行支持運作，該行位列全美前25大銀行，也是全美最大的少數族裔儲貸機構。華美銀行於1973年在洛杉磯華埠成立，銀行的創立初衷是服務美國 亞裔和其他弱勢社區群體的金融儲貸需求。

不幸的是，近期暴力及種族仇恨犯罪事件湧現，更令人擔憂的是，許多受害人來自華美銀行所服務的社區群體。華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「當我們的客戶、同事、朋友亦或社區裡的無辜民眾正在遭受暴力攻擊，淪為種族仇視犯罪的受害人，我們必須站出來、團結起來並互相支持。」

加州 眾議員羅達倫（Evan Low），同時也是加州亞太裔立法黨團（California APILC）副主席，讚揚華美銀行在服務亞太裔社區方面有著悠久的歷史。是優秀的企業公民，向組織進行捐助並與我們並肩而行，足證明在其最高執行長吳建民的帶領下，能展現出優秀的社區領導力。

自華美銀行基金會建立之初，促進社會多元化發展及反對歧視就一直是基金會的關注重點。華美銀行基金會將在全美捐助、領導遏制反亞太裔仇恨犯罪及促進亞太裔民權的非盈利組織，其中包括Stop AAPI Hate、亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）、亞太裔領袖基金會、亞太社區基金會，亞太裔美國人倡導組織加州、紐約州、德州以及喬治亞州分會、 亞美政聯（CAUSE）以及其他一些非盈利社區組織。

華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）的聯合執行主任潘偉旋表示，全美暴力襲擊亞太裔事件的激增令我們義憤填膺，華美銀行的慷慨捐助對民間基層抗爭有著長遠的幫助。洛杉磯亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe讚揚華美銀行此次的捐助，呼應該行的企業歷史和對社區一貫的貢獻。亞太裔領袖基金會執行主任James Lau說，除非全美出現越來越多來自我們社區的領導者，否則我們將繼續淪為自己國家的二等公民。他讚揚華美銀行的企業社會領導力。