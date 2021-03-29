華美銀行與亞太裔社區並肩同行
華美銀行基金會致力於支持社會多元化發展，並一直在反歧視領域做出貢獻。為協助遏制針對亞太裔族群的暴力事件，華美銀行基金會此次向奮戰在第一線的非盈利組織提供捐助。
華美銀行基金會由華美銀行支持運作，該行位列全美前25大銀行，也是全美最大的少數族裔儲貸機構。華美銀行於1973年在洛杉磯華埠成立，銀行的創立初衷是服務美國亞裔和其他弱勢社區群體的金融儲貸需求。
不幸的是，近期暴力及種族仇恨犯罪事件湧現，更令人擔憂的是，許多受害人來自華美銀行所服務的社區群體。華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「當我們的客戶、同事、朋友亦或社區裡的無辜民眾正在遭受暴力攻擊，淪為種族仇視犯罪的受害人，我們必須站出來、團結起來並互相支持。」
加州眾議員羅達倫（Evan Low），同時也是加州亞太裔立法黨團（California APILC）副主席，讚揚華美銀行在服務亞太裔社區方面有著悠久的歷史。是優秀的企業公民，向組織進行捐助並與我們並肩而行，足證明在其最高執行長吳建民的帶領下，能展現出優秀的社區領導力。
自華美銀行基金會建立之初，促進社會多元化發展及反對歧視就一直是基金會的關注重點。華美銀行基金會將在全美捐助、領導遏制反亞太裔仇恨犯罪及促進亞太裔民權的非盈利組織，其中包括Stop AAPI Hate、亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）、亞太裔領袖基金會、亞太社區基金會，亞太裔美國人倡導組織加州、紐約州、德州以及喬治亞州分會、 亞美政聯（CAUSE）以及其他一些非盈利社區組織。
華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）的聯合執行主任潘偉旋表示，全美暴力襲擊亞太裔事件的激增令我們義憤填膺，華美銀行的慷慨捐助對民間基層抗爭有著長遠的幫助。洛杉磯亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe讚揚華美銀行此次的捐助，呼應該行的企業歷史和對社區一貫的貢獻。亞太裔領袖基金會執行主任James Lau說，除非全美出現越來越多來自我們社區的領導者，否則我們將繼續淪為自己國家的二等公民。他讚揚華美銀行的企業社會領導力。
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