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Phil陳收藏 青田石雕刻 美化環境

洛杉磯訊
青田石雕
青田石雕

你見過高度超過2公尺的青田石雕刻嗎？由名家所雕刻中國四大名石之一青田石大型雕件，一件高4呎寬2.8呎 ，一件高7.9呎寬3.9呎，還有展示架，在網上都查得到雕刻大師的作品，不論是展示在豪華殿堂，辦公大廈或放在家的客廳，能美化你生活的環境 。收藏家Phil陳走過千山萬水，頓悟雲淡風輕，願與有緣人結緣。

Phil陳當年工作在中國南部廣東福建，工作之餘，雲遊四海，認識了青田石，壽山石，昌化石，這四種石頭是中國的四大名石。

Phil陳表示，青田石早在六朝（222-589年）時期，就已經問世了。那個時候已有用青田石雕刻的小石猪，作墓葬品用。唐代高度發達的文化藝術薰陶了青田石雕的技藝，到五代吳越時期青田石雕技藝已達到一定的水平，從製作簡樸的實用品，發展到能雕刻寫實、生動、精細的圓雕宗教藝術品了。南宋建都臨安，浙江的手工業、商業十分繁榮，青田石雕生產有了較快的發展，但石雕產品仍以實用為主。元、明時期青田石尚用于雕刻筆墨水池等文房用具和石碑、香爐、佛像等實用品，不儘供民間選用，而且進入宫廷為上層人士享用；不儘在國内销售，而且遠銷海外。從民國初年到抗戰之前，青田石雕出現了一個繁盛時期。從業人員大量增加，產量很大，在國内的各大通商大埠銷售較多。在歐洲、美州各地销售也很好。

Phil陳聯絡地址1928 Tyler Ave # N South Elmonte CA ，預約電話626-944－8134 。

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