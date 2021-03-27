惠安納健康食品卡福利 將H Mart納全國零售商名單

Humana健康食品卡

美國 健康與福利 領先品牌之一的Humana Inc. 與美國最大的亞洲超市連鎖店之一的 H Mart，日前宣佈共同合作，將食品雜貨新增到 Humana （惠安納）的「健康食品卡」（如圖）福利內，特定 Humana D-SNP 計畫的合格會員，可以在全國各連鎖店購買食品及飲料。

符合惠安納聯邦醫療保險 D-SNP的會員，每月可獲得在全國商店，包括 H Mart 購買食品及飲料的食品卡津貼內。同時符合聯邦醫療保險與醫療補助資格、又被稱為雙重資格個人，可在全美 H Mart 超過 97 家商店使用惠安納健康食品卡。啟用健康食品卡之後，會員可以拿此卡購買符合條件的商品，例如牛奶、雞蛋、麵包、果汁、飲用水、優格、水果、蔬菜等，會員卡上儲值金額視地區而異，最高達 $75。

Humana 東北區聯邦醫療保險總裁 Julie Mascari 表示，「對惠安納而言，重要的是我們要向符合 Humana 聯邦醫療保險優惠的雙重資格特殊需求計畫 (D-SNP) 的會員，提供低價位健康食品，並且我們很高興會員可以取得與其文化傳統的食物。透過將 H Mart 新增到健康食品卡內，我們能夠為會員提供更多種喜愛的飲食品。」

H Mart總裁Brian Kwon表示，「H Mart一直致力於支持社區發展，尤其是關懷老年人。惠安納健保公司是客戶服務品牌的領導者，不僅提供醫療保健，更提供人文關懷。他們瞭解食物可以同時改變健康和幸福，使社區得以追求更健康的社會發展。」

從今年3月15日開始，惠安納（Humana）會員可以在超過70家H Mart商店使用健康食品卡福利。H Mart會員與H Mart特許經營門市將在第二階段開放此福利。H Mart 被全國零售聯合會排名為發展最快的零售商之一(排名第13)。Supermarket News 將H Mart列為美國及加拿大前50大的連鎖店之一。

而Humana Inc. 是致力幫助數百萬的醫療與專業會員，達到最佳健康狀態的公司。提供專業護理服務及健康計劃管理，為醫療保險民眾、家庭、個人、軍人和整個社區帶來更高的生活品質。

為了實現目標，Humana提供醫生和其他醫療保健專業人員支持，為其患者以及會員提供正確的護理服務。Humana結合一系列臨床能力、資源和工具（如居家護理、行為健康、藥學服務、資料分析和健康解決方案），可產生簡化的體驗，使醫療保健更容易及更有效率的運用。更多 Humana訊息，可瀏覽公司網站https://www.humana.com/「投資者關係」頁面。