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TANG韓國餐廳 開放室外用餐區及外賣

洛杉磯訊
韓式滷豬腳
韓式滷豬腳

位於Buena Park 的TANG韓國餐廳， 目前已開放室外用餐區及外賣服務。位於Fullerton的總店 ，疫情期間也是生意興隆。

該餐廳主打菜單血腸湯飯（SOONDAE –GUK），在韓國屬於親民大衆美食，韓國人很愛吃，華人也愛。如果你從未嘗試過，不妨吃吃看， 吃過一次就會愛上這道韓國餐。熱乎乎的湯內加上自製的血腸（血腸內配料有絞肉，豆腐，粉絲，大蔥，香菇，豆芽等真材實料），配上白飯，加上附送的韓國小菜，讓你有一種幸福感。

辣牛肉絲湯（Spicy beef & vegetable ），是小編最愛的韓國料理之一，尤其是辣辣的湯頭及湯内的配料，牛肉絲，山野菜，黃豆芽，大蔥等組合，吃起來非常有口感，鮮香，超級下飯。

菜包水煮豬肉（Steamed Pork Belly ），是韓國傳統美食之一，這道料理爽口不油膩，吃法就是把水煮豬肉放在附贈的生菜上，加上特製沾醬，大蒜片等配菜，包起來吃，相當過癮。

韓式滷豬腳（Pettitoes見圖），如果三五好友一聚，不妨外帶這道料理，會讓你迷上的韓式滷豬腳與中式做法不同，不油膩，有顛覆想像的味道，切成一片片，Q彈有嚼勁。再來上一瓶韓國燒酒，仿佛身在韓劇内。

豬肉湯飯、土豆脊骨湯、牛排骨湯（OX Bbone Soup）等都很好吃，如果家裏人多，各點一道，大家共享， 可以體驗不一樣的吃法。該店外賣包裝非常講究，全部真空，無論在室外堂食或外帶，都可安心享受美食。

 Buena Park 店訂位電話714-266-0309，地址7231 Orangethorpe Ave。Fullerton 總店訂位電話714-680-9550 ，地址1937 W. Malvern Ave。

美食 疫情 華人

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