日本康複力 緩解化療放療副作用

癌症 的病痛以及化、放療期間的副作用，經常使得患者虛弱不堪，甚至伴隨併發症的產生。然而，病患攝取仿間補品卻時常不見成效，其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本 沖繩科學健康研究所與國立琉球大學，以沖繩長壽藥理為基礎，協助解決癌症病患治療期間營養吸收，加強自體免疫能力為題，與業者共同開發針對癌症病患的營養保健品「康複力」。

代理公司Hydroquantum Inc.表示，「康複力」由三種沖繩藥理食材中萃取而成，其中長命草富含多種營養素和微量元素，可對抗體內活性酸素，被當地百歲人瑞當作延年益壽的草藥；褐藻醣為海蘊和昆布板根萃取的豐富性海洋多醣體，經實驗證實可誘導體內異細胞的代謝，防止擴散轉移，巴西蘑菇子實體可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化。

「康複力」為日本國立琉球大學研究團隊研發，美國 FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過提升腫瘤代謝能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收及體內抗發炎效果，三方面協助病患。

「康複力」新春限時優惠至三月底，更多詳情可洽 Hydroquantum Inc.免付費專線1- 855-855-5589 或上網 www.KenkoUp.com索取資料和訂購。