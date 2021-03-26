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金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

順天堂為共同抗疫 引進臺灣清冠一號

【洛杉磯訊】

全球肺炎疫情持續升溫， 在各國積極研發疫苗之際， 臺灣中藥團隊吸取18年前席巻全球的SARS 經驗並積極投入臨床， 獲得顯著治療成效，因此速與各中醫師分享這令人振奮的成果。

臨床使用奎寧（HCQ）無效之後，臺灣中醫藥研究所與三軍總醫院合作、共同開發治療，由10種中草藥組合調配出的中藥水煎複方「清冠一號」，有效減少受感染病人的住院天數， 並幫助急重症患者扭轉病勢。團隊發現，多數病人在中醫介入後， 發燒症狀緩解，心跳，血壓明顯穩定，8-10天就能采陰順利出院，且無任何副作用。

臺灣中醫藥研究所副所長邱文慧說，中藥複方之所以能有效抑制病毒感染，影響細胞複製，調節激素風暴，是因為改複方可以阻斷新冠病毒的刺突蛋白、與血管收縮素轉化酶2(ACE2)結合， 讓病毒無法進入人體內大量複製，達到阻斷病情惡化的可能。此外，中藥複方還能抑制3CL蛋白酶的活性，間接抑制下游端的細胞複製， 保護細胞防止病變。團隊進一步研究發現，「清冠一號」能阻斷患者朝重症發展，並加速痊癒速度，同時減少複陽，重症後肺纖維化等併發症

現在，臺灣科學中藥著名生產廠家「順天堂」，已成為國家專案研究團隊一員，生產 RespireAid 的濃縮顆粒「清冠一號」，已成為臺灣允許出口的藥品，此產品將逐步擴大推廣，與全球人民共同抗疫。詳情可聯絡949-587-1238，他們將提供幫助。

血壓 疫情 併發症

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