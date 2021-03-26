紅葉家裝公司 談整體化家裝

(圖片由客戶提供)

又到一年裝修季，位於洛杉磯聖蓋博 市的「紅葉家裝公司」，主推整體化家裝。該公司經營項目不僅有刷漆補牆，水電改造，櫥櫃訂製，還有衛生間防水層處理改造和老房子整體改造等。

該公司表示，整體家裝是一個系統工程，注重整體感和細節而非簡單拼湊。其涉及的工藝、工序更是多達上百種，從預算 、設計、材料到施工、監理、售後，需要裝修公司具備相當的專業水準和執行能力。紅葉家裝公司提供免費上門測量估價服務，完善處理細節。

該公司表示，整體化家裝從基裝、主材、家居到配飾，他們會根據客戶的個性化需求，進行一對一定制，實現風格和品質統一的完整裝修服務。以風格、色彩、產品材質、家居佈線為主線，以室內整體設計方案貫穿，提供古典美式、歐式、現代等（見圖）家裝，依客戶喜好有多種設計風格供選擇。

紅葉家裝公司說，他們在提出建議後將根據客戶需求進行設計，專業提供整體室內外裝修一站式服務，擁有幾十年經驗的專業施工團隊，手工細，服務佳，質量優。該公司打造高品質的專業服務，細節完善，更有負責的售後服務。

詳情可去電紅葉家裝909-903-8666洽宋小姐；626-615-1770洽林先生，地址在330 S. San Gabriel Blvd, CA，或電郵至[email protected]接洽。