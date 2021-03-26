3/31方見堯律師 529教育基金免費講座

由方見堯律師事務所主辦的「529教育 基金計劃」免費講座，將於3月31日(星期三)晚上7時在Zoom上舉行，主題是「有比529教育基金更好的計劃嗎？」有興趣者可電626-289-8299報名參加。

該事務所表示，講座由信托與資產規劃律師方見堯主講，並邀教育基金專家Nancy梁為演講嘉賓，當天將講解可以免稅的教育基金、無市場風險、不影響助學金、可靈活運用、不受用途限制等優點。

方律師說，很多人顧慮子女的大學教育費用，在美國很多家長為子女設立529教育儲蓄計劃，將來用於大學教育費用，根據新稅法，除大學和社區學院外，家長還可以在529計劃中，每年取一萬元來支付私立學校、從幼兒園至12年級的學費，對於每年支付私立學校學費的家庭來說還是很有幫助。

一般財務顧問或教育顧問都會建議父母，使用529計劃來支付子女的大學教育費用。但529計劃有許多的限制，並不是每個人都適合使用。存到529計劃裡的錢只能用於支付美國國內高等教育的費用，如書本費、學費和在校住宿費等。假如為子女開了529賬戶存了錢，無論子女很優秀或不優秀或學業一般，你有考慮過到時候要面對財務後果嗎？

如果很優秀考進名校，當子女申請助學金時，學校看到529賬戶有10萬元存款，便會遞減或取消助學金。假設子女非常優秀，考取了英國牛津等名校，529賬戶的錢是無法出國。如子女沒有考取大學或選擇不上大學，為他們存的529計劃內的錢便無法使用，當取消賬號時不但要罰款還要繳稅。投資 在529計劃的錢，無法規避市場漲跌風險，遇到股市下跌，賬戶的錢也會減少。

529計劃限制這麼多，能有甚麼替代方案？方律師表示，可以考慮設立教育信托來支付子女教育經費。信託的資產可以用於投資於各種項目，世代信託可以包括人壽保險 及其他財富轉移工具。很多人壽保險有高利息回報，而且保本，而且回報和利息全部免稅。人壽保險的回報不會被計為小孩或家長的收入，因此不會影響子女申請獎助學金的機會。壽險中的現金可隨時取出沒有限制，可以用於國內外教育或其他任何目的，即使不用於教育也不會受到罰款。

教育信托除投資方面比529計劃更具靈活性，允許受托人分配資產作教育用途，還可以用於其他如醫療費用等，即使教育完成後，資產仍可留在信托內幫助受益人；同時能保護資產不被債權人所得。當去世之後，子女會通過信託繼承財產，保護子女所繼承的財產，不會被離婚配偶或債權人所得。