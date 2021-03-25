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阿市免費回收舊機油、濾油器 持優惠券贈全新濾油器

洛杉磯訊
（圖片由客戶提供）
（圖片由客戶提供）

洛杉磯縣公共建設部於4月3日(星期六)上午7時30分至晚上10時，在阿罕布拉市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「免費舊機油與濾油器回收」活動，凡是回收舊濾油器及攜帶優惠券前往，都可以免費獲贈一個全新的濾油器（見圖）。

去年由於新型冠狀病毒疫情嚴重，洛杉磯縣公共建設部暫停舉辦此項回收活動。現在你仍然能夠憑舊濾油器，在當天免費換取一個全新的濾油器。凡是帶同一個使用過需回收的舊濾油器及攜帶優惠券（可登錄FreeFilterLA-CHI.com下載優惠券），都可以免費獲贈一個全新的濾油器。當天現場亦設有舊機油回收服務。

主辦單位表示，規範回收機油和濾油器可以保護我們周邊的環境，並保持水質潔淨，所以不要錯過這次保護環境的機會，讓他們幫助保養大家的車輛，並讓我們的環境更美好。

主辦單位說，濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，由於殘餘的機油會對環境造成污染，隨意遺棄濾油器屬不法行為，當舊機油被不法倒置在排水渠道，海水和食用水的水源均會受到污染，所以謹記回收你的舊機油與濾油器。

活動地址在800 E. Valley Blvd., Alhambra, CA (與Almansor Street.,交界，O'Reilly Auto Parts店)。

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