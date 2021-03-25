我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

世報4月3日第二場牛年理財線上講座 註冊即可抽獎

洛杉磯訊
註冊講座QR Code
註冊講座QR Code

世界日報將「牛年理財系列」線上講座，第二場訂4月3日 (星期六) 上午10時舉辦，講題是「退休規畫--退休收入的靈活性」。

退休，是人生規畫中很重要的一件事，愈早開始規畫愈好。如果想保持一貫的生活方式，讓退休後的生活能夠無慮且保有品質，愈年輕開始規畫負擔就愈輕。而在規畫退休時，稅是必需關注的要項，退休前需做稅務優化以避稅；而對已退休的人來說，如何讓你辛苦存下的退休收入不受稅的侵蝕。這是本報舉辦這場講座的目的。

世界日報2021年共舉辦8場「牛年理財系列」講座，每月一場。為感謝讀者熱心參與，本報特別提供二項禮卡贈獎辦法，禮卡總金額$3200 。

1）上網填問卷和註冊講座：每場抽 $25 Amazon禮卡 (每場10名) ，填寫問卷連結http://bit.ly/3cO3RLX 或掃描 QR code（二維碼,如圖一）；在填寫問卷時可直接點擊註冊網址、完成註冊。如單純進行註冊，網址是http://bit.ly/3rZKo19 或掃描QR code（如圖二）。問卷及註冊填寫截止日期是4月2日。

2）凡註冊及聽講者，就會自動加入年底大抽獎，抽 $100 Amazon禮卡 ，共12名。

此次講題的重點是： 退休生活的主要風險及應對方案。怎樣創造彈性收入保障退休生活的自由。退休投資組合中如何分散稅務負擔。稅務規畫對退休生活方式有何影響。 如何為參與資本市場的年金產品買保險。如何設計兼顧退休保障與遺產傳承的信托。

主持人孫東明是紐約人壽保險公司副總裁，高端財務規畫專家，ChFC (特許財務顧問)，CLU (特許壽險核保師)。主講人Alan Chow(周恩明) 律師，是紐約人壽副總裁，高端市場規畫部執行顧問，法學博士、CPA 會計師。另一主講人Ryan Jin(金東哲) ，將講退休生活的主要風險及應對方案，他是紐約人壽洛杉磯分公司資深理財管理專家， 紐約人壽21世紀時間膠囊基石內閣成員，MDRT TOT 全球百萬圓桌頂尖會員。

填寫問卷QR Code
填寫問卷QR Code

退休 紐約 保險

上一則

洛城電影院重啟 華人家庭150元包場

下一則

仇恨亞裔攻擊不斷 一招簡單防身

延伸閱讀

議員提案促取消宵禁 餐廳也興訟

議員提案促取消宵禁 餐廳也興訟
如何規畫退休？掌握知識避免老而無養

如何規畫退休？掌握知識避免老而無養
紐約7旬華男 遭非裔連擊十拳倒地

紐約7旬華男 遭非裔連擊十拳倒地
紐約法拉盛1男 涉言語攻擊亞裔 打落手機

紐約法拉盛1男 涉言語攻擊亞裔 打落手機
解決種族歧視問題 紐約市府成立族裔正義委員會

解決種族歧視問題 紐約市府成立族裔正義委員會
紐約50歲以上民眾 今起可預約打疫苗

紐約50歲以上民眾 今起可預約打疫苗

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架