世報4月3日第二場牛年理財線上講座 註冊即可抽獎

註冊講座QR Code

世界日報將「牛年理財系列」線上講座，第二場訂4月3日 (星期六) 上午10時舉辦，講題是「退休 規畫--退休收入的靈活性」。

退休，是人生規畫中很重要的一件事，愈早開始規畫愈好。如果想保持一貫的生活方式，讓退休後的生活能夠無慮且保有品質，愈年輕開始規畫負擔就愈輕。而在規畫退休時，稅是必需關注的要項，退休前需做稅務優化以避稅；而對已退休的人來說，如何讓你辛苦存下的退休收入不受稅的侵蝕。這是本報舉辦這場講座的目的。

世界日報2021年共舉辦8場「牛年理財系列」講座，每月一場。為感謝讀者熱心參與，本報特別提供二項禮卡贈獎辦法，禮卡總金額$3200 。

1）上網填問卷和註冊講座：每場抽 $25 Amazon禮卡 (每場10名) ，填寫問卷連結http://bit.ly/3cO3RLX 或掃描 QR code（二維碼,如圖一）；在填寫問卷時可直接點擊註冊網址、完成註冊。如單純進行註冊，網址是http://bit.ly/3rZKo19 或掃描QR code（如圖二）。問卷及註冊填寫截止日期是4月2日。

2）凡註冊及聽講者，就會自動加入年底大抽獎，抽 $100 Amazon禮卡 ，共12名。

此次講題的重點是： 退休生活的主要風險及應對方案。怎樣創造彈性收入保障退休生活的自由。退休投資組合中如何分散稅務負擔。稅務規畫對退休生活方式有何影響。 如何為參與資本市場的年金產品買保險 。如何設計兼顧退休保障與遺產傳承的信托。

主持人孫東明是紐約 人壽保險公司副總裁，高端財務規畫專家，ChFC (特許財務顧問)，CLU (特許壽險核保師)。主講人Alan Chow(周恩明) 律師，是紐約人壽副總裁，高端市場規畫部執行顧問，法學博士、CPA 會計師。另一主講人Ryan Jin(金東哲) ，將講退休生活的主要風險及應對方案，他是紐約人壽洛杉磯分公司資深理財管理專家， 紐約人壽21世紀時間膠囊基石內閣成員，MDRT TOT 全球百萬圓桌頂尖會員。