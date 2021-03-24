全美銀行 受理小企業薪資保護計畫

為提供小型企業支援，全美銀行（U.S. Bank ）近期開放接受小型企業管理局薪資保護計畫 (PPP) 的申請（英語版），此計畫為聯邦政府部門針對疫情 所提供的最新援助之一。

如同先前PPP進行方式，全美銀行正透過申請程序協助現有客戶，以及在該行有零售業務的26個州內的非客戶。企業需在3月31日前或援助資金用完前提交申請，視何者較早。符合資格的企業主可至usbank.com/ppp提出申請。

牛年帶來無限可能與機會。全美銀行面臨全球疫情，學習適應並調整方向，採取有效方案並致力協助社區。全美銀行南加州地區執行副總裁 Carl Jordan表示，該行在新春活動創造了安全慶祝的機會，客戶可免費使用Zelle發送紅包，輕鬆地發送金錢給各地親戚，透過此應用程式也可發送節日電子賀卡。此外，該行持續發送2021年線上月曆，以及參與財務健康線上研討會。

與社區合作保持良好關係，也是全美銀行一直努力的重要執行計畫，該行持續與非營利組織合作支援社區，其中，透過提升勞動力、住房供給、小型企業發展，以及COVID-19紓困來支援亞洲社區。

在內陸帝國，全美銀行與內陸亞裔商會 (ABAIE) 合作，該機構透過其會員網絡舉辦社交活動、訓練計畫，並提供接觸政商領導人脈絡，藉此推動經濟發展並創造商業機會。全美銀行員工為ABAIE持續提供教育及網絡相關的支援。

在洛杉磯 ，全美銀行和亞太就業 聯盟 (PACE) 擁有長期合作關係，PACE為一社區發展公司，致力於創造經濟解決方案來支援就業、教育、住房、商業發展，以及洛杉磯的亞太及其他多元種族社區。2020 年全美銀行基金會提供給 PACE五萬元資金，協助受到疫情影響的小型企業取得資金和技術協助。

截至去年底，U.S. Bancorp擁有近七萬名員工及5540億美元資產，為美國第五大商業銀行U.S. Bank National Association母公司，連續數年被Ethisphere Institute評為全球最具商業道德企業之一。全美銀行在應對氣候變遷的行動方面，更獲得國際碳揭露計畫 (CDP) 評選「A」最高評等，名列全球企業前 5%。

全美銀行阿罕布拉新分行已經開幕，行員提供中、英文服務，地址 2400 W. Commonwealth Ave., ( Albertsons 超市內)。全美銀行網址 usbank.com。