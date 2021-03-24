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無地域問題 安博電視盒8代優惠中

洛杉磯訊

安博科技北美地區（洛杉磯）授權代理商M2 Global Tech，現舉辦優惠活動，華人機上盒品牌──安博電視盒八代UBOX8 PRO MAX，以優惠價供應。

新一代的盒子目前擁有1000多個來自中國大陸、台灣、香港、北美及全球主流直播頻道，港台部分主流頻道七天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、卡通動漫頻道、成人私密影視，海量高清電影、連續劇等。

UBOX8繼承前幾代的優良基因，更進一步提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。全新開模呼吸燈，高級質感；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手；最新安卓10.0系統，打造八代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

網絡世界雖然很方便，但有些熱門影視網站因為地域問題被拒之門外。而安博第八代掃除地域問題的障礙，可無拘束收看喜歡的內容和頻道，外加全球多個CDN無限加速。一次購買，即可在家永久免費暢享觀影，沒有任何額外費用。

他們更為盒子提供一年硬件保固，有經驗豐富的團隊提供售後服務。另外同步出售的還有安博最新款第五代影視平板UPAD PROS，可以隨身攜帶，10.1寸屏幕，外加雙頻WiFi2.4+5G及4G LTE的支持。

更多產品詳情瀏覽網站www.unblocktechusa.com，現有折扣券UB1818，提供全美包郵包稅服务。地址17120 Colima Rd 哈崗168超市Room#111， 疫情區間取貨需電話預約 (626) 392-9060，微信M2-STAR，加微信及哈岡自取有額外折扣。

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