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星巴克股東 反對高管薪酬計畫

洛杉磯訊

星巴克股東投票反對高管薪酬計畫。星巴克(Starbucks)股東拒絕了這家咖啡連鎖店的高管薪酬提議，這是標普500指數成份股公司罕見的警告。

雖然該決議沒有約束力，可能不會影響董事會的決定。然而，最先報導這一消息的華爾街日報稱，根據ISS Corporate Solutions的數據，去年只有10家標準普爾500指數成份股公司的股東，拒絕了年度薪酬發言權決議。

該提議包括向首席執行官凱文•約翰遜支付186萬美元，作為公司經受住了新冠病毒大流行的2020年度業績，如果他堅持到2022年度，將獲得5000萬美元的留任薪酬。Ulta董事會成員兼首席執行官瑪麗•狄龍在給CNBC的一份聲明中表示：「董事會一致支持2019年底向我們的高管發放基於業績的留任獎金。」「這一獎項是通過公司在一段時間內的出色表現獲得的，符合我們對股東價值創造的承諾和績效薪酬理念。」

2020年，84%的星巴克股東投票支持薪酬決議。股東大會召開之前，代理諮詢公司機構股東服務公司（Institutional shareholder Services）和Glass Lewis，建議股東在2019年10月至2022年9月期間拒絕績效激勵計畫。這兩家公司都不同意星巴克向前首席運營官羅茲•布魯爾、和凱文•約翰遜發放一次性現金獎金。布魯爾在2月份離開該公司，擔任Walgreens Boots Alliance首席執行官時，放棄了自己的現金獎勵。ISS寫道，它擔心一次性獎勵的頻率，而且星巴克沒有提供充分的解釋，為什麼長期獎勵以現金發放。

星巴克在一份要求股東批准決議的文件中表示，現金獎勵的最終支付要到2022年度才會揭曉。該公司還指出，自2017年約翰遜成為首席執行官以來，星巴克的市值增長了390億美元。（李梓瑞譯）

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