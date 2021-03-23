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東區、爾灣齒列矯正中心 許恆積醫師主持

【洛杉磯訊】

東區、爾灣齒列矯正中心（Ortho Joy orthodontic），由有多年矯正經驗的齒列矯正專科博士許恆積主持。許恆積醫師美國齒列矯正專科學院院士，臨床經驗豐富，以最新的知識，最先進的科技，配合數位X 光片記錄，以及數位影像齒模，儘量減少病人的拔牙來完成齒列矯正。提供免費初診病人矯正諮詢及檢查。嚴格遵守CDC 指示，醫院級別消毒標準，確保每個人的健康。

該診所為服務各類兒童青少年及成人之齒列矯正，採用最新透明隱形牙套及OrthoCADTM高科技電腦數位影像齒模，能多方位診測使醫師能更迅速準確判斷診治方法與療程，來完成齒列矯正。許恆積醫師表示，矯正不但注重牙齒的整齊，也要注重咬合及整體臉型的美觀。目標是以人性化的服務基督徒的愛心及合理的價錢，並配合最先進的科技及舒適親切的醫療環境，來提供最佳的齒列矯正治療。

許恆積醫師表示牙齒矯正已被人們普遍接受，齒列矯正並沒有年齡上的限制，從小學1或2年級直到成人五到六十歲，均可達到矯正的效果。但若能與適當時機接受矯正，乃可減少治療的複雜性及療程。如小孩因為具有生長能力，醫生所能發揮的空間也相對較多，因此為小孩進行矯正治療的時間會比較短。

許醫師表示孩童最佳矯正時期從7歲到8歲，12歲到13歲的這段期間是乳齒與恆齒交替的階段，也是列齒矯正治療的一個關鍵期。矯正一般在此時期有「第一階段治療」的觀察換牙情形或者阻扼下巴的生長，或者調整牙床的寬度，在咬合不成形成前提早調整防範。如果以為一定要等乳牙全部換完再作矯正治療，往往錯失了良好的治療時機。父母應提高警戒，意識到小孩如有下列情況時，就需要矯正：乳牙期間，牙齒完全沒空隙，有齒列擁擠情形。上下顎位置顛倒，暴牙，咬合異常，錯咬等。

許醫師畢業於UCLA 生物學士，UCFS 牙醫博士，聖路易大學齒列矯正研究所畢業。通過美國專科院士檢定考試，獲頒齒例矯正專科學院院士的頭銜。

詳情可參閱世界日報工商電話簿281頁，東區診所電話626-912-5988，地址18575 E, Gale Ave, Suite 228, City of Industry 。爾灣診所電話949-364-3602，地址113 Waterworks way , Suite #110 , Irvine 。www.orthojoy.com。

美國 爾灣 世界日報

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