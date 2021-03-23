我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

加州華人保險理財協會 3/25新稅法財經講座

【洛杉磯訊】

報稅季節伊始，拜登總統上任新政稅改政策，聯邦政府批出1.9 兆元紓困法案，債券利息上升帶動通脹壓力，投資市場上落動盪，令到個人家庭及中小企業在有關稅例方面模糊不清，投資方向不定。加州華人保險理財協會（CAIFPA ）特別舉辦新稅法財經網上講座。時間是3月25日星期四上午10時30 分，由二位專家分享省稅投資理財專題。

第一場是由資深會計師葉俊麟主講「牛年報稅節稅需知」，遺產傳承免稅額的改變、PPP、SBA 貸款申請注意事項。第二場是由電台財經主持人劉思主講「新冠疫情後經濟復甦趨向」，甚麼是穩當的投資策略，並帶領認識虛擬貨幣的投資。講座免費，以國語講解，歡迎參加。網上講座輸入 Zoom ID : 6263009000 ，不需密碼。

加州華人保險理財協會於1986年創建，是南加州華人保險理財業專業組織，通過定期的專業硏討會及各種活動，為會員及社區提供分享知識平臺，服務社區，諮詢有關 CAIFPA活動或參加成為會員事宜，可與現屆會長 Simon Saehang 聯絡，電郵 [email protected]

投資 加州 保險

上一則

東區、爾灣齒列矯正中心 許恆積醫師主持

下一則

罕見！40多頭偽虎鯨 現蹤加州海岸線

延伸閱讀

不當官時賺很大？拜登團隊「回鍋官員」財產暴增3到4倍

不當官時賺很大？拜登團隊「回鍋官員」財產暴增3到4倍
拜登政府撥款8690萬 供海關執法局租旅館收容無證客

拜登政府撥款8690萬 供海關執法局租旅館收容無證客
拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題

拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題
歸咎川普留「移民措施爛攤」？ 拜登政府恐殊途同歸

歸咎川普留「移民措施爛攤」？ 拜登政府恐殊途同歸
邊境「連飲用水都沒有」 德州州長批拜登釀人道災難

邊境「連飲用水都沒有」 德州州長批拜登釀人道災難
美中辣嗆…凸顯拜登政府面對中、俄強力挑戰

美中辣嗆…凸顯拜登政府面對中、俄強力挑戰

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生