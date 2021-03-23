加州華人保險理財協會 3/25新稅法財經講座

報稅季節伊始，拜登總統上任新政稅改政策，聯邦政府批出1.9 兆元紓困法案，債券利息上升帶動通脹壓力，投資 市場上落動盪，令到個人家庭及中小企業在有關稅例方面模糊不清，投資方向不定。加州 華人保險 理財協會（CAIFPA ）特別舉辦新稅法財經網上講座。時間是3月25日星期四上午10時30 分，由二位專家分享省稅投資理財專題。

第一場是由資深會計師葉俊麟主講「牛年報稅節稅需知」，遺產傳承免稅額的改變、PPP、SBA 貸款申請注意事項。第二場是由電台財經主持人劉思主講「新冠疫情後經濟復甦趨向」，甚麼是穩當的投資策略，並帶領認識虛擬貨幣的投資。講座免費，以國語講解，歡迎參加。網上講座輸入 Zoom ID : 6263009000 ，不需密碼。

加州華人保險理財協會於1986年創建，是南加州華人保險理財業專業組織，通過定期的專業硏討會及各種活動，為會員及社區提供分享知識平臺，服務社區，諮詢有關 CAIFPA活動或參加成為會員事宜，可與現屆會長 Simon Saehang 聯絡，電郵 [email protected]。