現代汽車 IONIQ 5中型CUV電動車 將上市

(客戶提供)

現代汽車 公司旗下全新IONIQ品牌，推出第一款IONIQ 5中型CUV電池電動車 (BEV)，以可持續和創新的功能，現代汽車副總裁兼首席行銷官Thomas Schemera表示，IONIQ 5能適應各種生活方式，是第一款藉由創新內部空間與先進科技，而帶來全新體驗的電動車。

IONIQ 5採用現代汽車專用的全球模塊化平台E-GMP車體。創新內部設計，採用環保材料，並具有超強性能、超快速充電、V2L對外充電功能，以及先進的連結與駕駛人輔助功能，在確保安全同時提供終極的車內體驗。

IONIQ 5獨特外觀延續現代汽車第一款車Pony的啟發，有乾淨俐落的線條，光滑細緻外觀，將尖端的參數像素燈融入車前與車後，成為現代電車專用的設計。備有12吋全觸控信息娛樂屏幕、以及12吋無罩數位儀表盤，同時也首次配備擴增實境抬頭顯示器 (AR HUD)，將擋風玻璃變成顯示屏幕。 可移動的中央控制台，可向後滑動140毫米，搭配平坦地板，在車內移動更方便，與現代熱銷車Palisade相近的車長卻有更大的內部空間，內部大量採用環保材料。

IONIQ 5電力配置可選58-kWh或72.6-kWh兩種電池組，還可選擇前後兩種電動馬達的配置格式，同時或僅使用後部馬達，最高時速可達每小時185公里，5.2秒內從每小時0公里加速到每小時100公里。電池充電一次的最大行駛距離約為470到480公里。

通過使用350kW充電器，IONIQ 5可在18分鐘從10%電力充至80%，充電五分鐘即可獲得100公里的行駛里程。IONIQ 5還提供創新的V2L對外充電功能，讓車主能自由使用任何電動設備，並為其充電，例如電動自行車，露營設備，好比像是帶有車輪的充電器，提供高達3.6kW的功率。

IONIQ 5也配備了更高級別的現代SmartSense先進駕駛人輔助系統，以確保最高的安全性和便利性。IONIQ 5是第一款提供第二代公路駕駛輔助。其他駕駛輔助系統包括前方防碰撞輔助、盲點防碰撞輔助、智能限速輔助、駕駛人注意力警示、安全離車輔助、遠程智能停車輔助、遠光燈輔助等。IONIQ 5將於2021上半年開始在部分地區上市。緊接IONIQ 5之後，現代汽車將推出全電動房車IONIQ 6，以及大型全電動休旅 車IONIQ 7。