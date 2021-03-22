Keck Medicine of USC、美以美醫院合作

Keck Medicine of USC和南加州美以美醫院宣布，兩家機構正在探討合作，以擴大醫療服務的覆蓋面，並提升聖蓋博 谷地區居民的健康狀況。

這一合作關係將使美以美醫院加入Keck Medicine臨床企業，為亞凱迪亞 社區及整個地區增強和投資醫療護理，創造新的機會。

Keck Medicine of USC臨時首席執行官Rodney Hanners說：「美以美醫院在聖蓋博谷地區提供優質的護理具有悠久的歷史，並有潛力成為我們強大的合作夥伴，因為我們將共同努力擴大服務範圍，為我們服務的人群提供更便捷、獲得基礎、和綜合醫療服務的機會。這一合作關係不僅可以完善我們目前在亞凱迪亞社區的服務，而且還為我們提供了提升整個護理網絡的機會，讓我們非常興奮。」

兩家機構已經簽署了一份意向書，並進入了盡職調查階段，以充分探討合作細節。在接下來的幾個月裡，兩家機構的主管將積極與Keck Medicine的臨床教員、美以美醫院的醫師負責人、以及整個地區的其他主要利益相關者進行有意義的對話，以最終確定具有約束力的協議條款。

美以美醫院總裁兼首席執行官Dan Ausman說：「像我們這樣的醫院致力於在不斷變化的環境中，最好地提供以患者為中心的護理。美以美醫院一直是患者，包括他們的上一代及下一代信賴的醫療保健提供者，我們為這樣的傳承感到自豪。 這一合作可以確保美以美醫院能夠持續滿足民眾及子孫後代的醫療需求。這將使我們的醫生能夠一如既往地照顧患者，並將USC護理團隊網絡、臨床服務、和門診設施擴大到整個聖蓋博谷地區。」

兩個機構都會带着自身的強項和實力加入合作。兩者在運營上都非常謹慎、且在臨床上有卓越的表现，能為對方提供互補，這些特性將會使患者、員工和醫生們從中受益。

南加州美以美醫院成立於1903年，是一家提供全方位醫療服務的社區醫院，有348張經認可的醫療床位。美以美醫院提供先進的心血管治療，包括心臟導管插入術、心臟電生理檢查和開胸心臟手術。洛杉磯 縣已將美以美醫院指定為心臟病發作接收中心和綜合中風治療中心，同時批准了兒科急診科。醫院還在骨科、神經外科、產科、減肥科和許多其它醫學專業領域提供各種高質量的服務。急診部門每年治療超過50,000名患者，醫院員工每年接生超過1,800名嬰兒，而醫院通常每年要接待16,000 多名患者。

Keck Medicine of USC 是洛杉磯僅有的兩間大學附屬醫學中心之一。所屬的醫師和科學家在旗下的Keck Hospital of USC 醫院、USC Norris 癌症醫院、USC Verdugo Hills 醫院、以及超過80個門診診所分佈於洛杉磯縣、橙縣、Kern縣、Tulare縣和Ventura縣，為患者提供世界一流的護理。

Keck 醫學中心被美國新聞與世界報導、評為2020-2021年度最佳醫院榮譽榜中全國前20名，在洛杉磯名列前三名，在加利福尼亞州名列前五名。更多資訊可上網瀏覽： news.KeckMedicine.org。