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專精移民法、家庭法 劉玫律師維護客戶權益

【洛杉磯訊】

生活在美國，萬一遇上法律問題還是要尋求專業律師協助，雖說清官難斷家務事，婚姻中發生任何變故時，有個第三方律師出面，讓事情盡快解決，減少傷害；開車、走路在路上或購物商場，遇到車禍或跌倒受傷時，該如何處理？

像以上的情況，劉玫律師表示，他會細心研判案件，找出有力的證據來維護客戶權益。

專精移民法、家庭法及人體傷害的劉玫律師，美國惠提爾大學法學博士，加州最高法院出庭律師，聯邦法院出庭律師，加州及全美律師公會會員，美國移民律師協會會員。數十年的辦案經驗，第一要務就是仔細聆聽每個案件的原委，擬定策略，為客戶伸張正義。

每個人快快樂樂結婚走入家庭，但如因種種原因而必須協議離婚時，如何協商是對自己及子女最有保障，劉玫律師表示將盡全力維護委託人權益，包括婚前婚後協議，離婚訴訟、子女監護權、贍養費、禁止令、兒童領養。

幾乎人人出門上班、購物都須靠車子代步，難免發生碰撞，若造成人體傷害，車子受損，或現場建築物有損傷，劉玫律師提醒，第一時間報警，等待警察來做檢查寫報告；假如有人受傷需要救援，必須立刻通知911至現場，第二步是雙方把車子移到路旁或安全地方，交換駕照、保險、車牌登記等資料、拍下雙方車身損傷照片，第三步是要把車禍事故報告保險公司處理，並立即聯繫律師，因稍有不慎，可能導致保險公司對事故認知有偏差而對自己不利。最近很多疑似碰瓷或假車禍，在路上或商場停車場，需特別小心留意可疑人士的靠近。

因新冠肺炎，移民局調整上班收件時間，讓許多正準備或已遞件申請移民案件的人亂了方寸，劉律師專精移民法，跨國公司經理專業人才簽證，各類查件、補件，投資移民、親屬移民、簽證延期、公民入籍、移民法庭。

劉玫律師事務所諮詢電話626-821-8727 ，地址805 W. Duarte Rd., #106 Arcadia, CA 。

移民局 美國 車禍

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