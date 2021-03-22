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通用電氣推新機 手持超聲波設備

【洛杉磯譯】

通用電氣周二宣布推出其新型無線手持超聲波設備Vscan Air，該公司尋求在不斷增長的市場中，占據領先地位。

這是該公司在GE醫療保健公司2010年發布的第一代設備Vscan的基礎上，進軍迅速發展的護理點超聲波市場的最新舉措。

這款手機將在美國和歐洲上市，並計劃在更多國家和地區上市，目前正在等待監管部門的批准。通用電氣醫療保健公司預計，在未來10年，手持式超聲波的市場規模將增長到10億美元，該公司希望到2025年利用Vscan Air獲得30%的市場份額。

這款設備大小與iPhone差不多，完全無線，售價不到5000美元，不過各地的價格有所不同。它連接到一個智能手機應用程序來讀取超聲波，通用電氣表示，這些圖像可以安全地與患者分享。經過培訓的醫療服務，提供者可以使用該設備快速評估血流、膽囊疾病，並通過肺部檢查評估和監測Covid-19。這些設備可能會在急診室、家庭醫生辦公室和急診中心等各類門診診所無處不在，從而實現快速、低成本的診斷。根據美國食品和藥物管理局的許可，它也可以部署在家庭環境中，道路和空中救護車中。

通用電氣並不是唯一一家在這一領域運營的公司。該公司在即時護理超聲市場的競爭對手，包括價值35億美元的數字醫療公司蝴蝶網絡(Butterfly Network)，以及總部位於荷蘭的飛利浦(koninklikjke Philips)。（李梓瑞譯）

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